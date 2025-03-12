В самой тонкой точке будет 5,5 мм.

Apple готовит к выпуску iPhone 17 Air – самый тонкий iPhone в истории компании. Однако, несмотря на минимальную толщину корпуса, выступ камеры останется таким же массивным, как и у текущих моделей. Согласно утечкам, iPhone 17 Air заменит линейку Plus и получит корпус толщиной всего 5,5 мм. Теперь стали известны новые детали о конструкции устройства и причинах такого решения.

iPhone 17 Air займёт промежуточное положение между стандартной и Pro-версией iPhone 17, отличаясь от них ультратонким дизайном. Интересно, что при этом смартфон сохранит габариты iPhone 16 Plus, а его диагональ составит 6,7 дюйма, как у iPhone 16 Pro Max.

Как сообщает The Information, толщина новинки составит около 6 мм, что лишь немного больше, чем у легендарного iPhone 6 (5,9 мм). Однако это далеко не самый тонкий гаджет компании. Например, современные iPad Pro с OLED-дисплеями достигают рекордных 5,1-5,3 мм. Аналитик Мин-Чи Куо уверен, что Apple остановится на 5,5 мм, в то время как Джефф Пу говорит о 6 мм в самой тонкой точке. При этом сам корпус будет ультратонким, но выступ камеры останется внушительным.

Согласно публикации инсайдера Ice Universe в китайской соцсети Weibo, выступ камеры в iPhone 17 Air составит 4 мм. Если расчёты Куо верны, в самой толстой точке смартфон достигнет 9,5 мм. Судя по всему, Apple установит одинарную камеру, которая разместится в горизонтальном модуле вместе со вспышкой и микрофоном.

В остальном конструкция устройства не преподнесёт сюрпризов: стандартное расположение кнопок и порт USB-C. Предполагается, что камера получит Fusion-модуль, аналогичный iPhone 16e, а связь обеспечит фирменный модем Apple C1, который уже получил высокие оценки за конкуренцию с решениями Qualcomm. Презентация iPhone 17 Air ожидается осенью.