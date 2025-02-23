Развитие водородных двигателей автомобилей является альтернативой электроаккумуляторным приводам.

20 февраля компания HD Hyundai Infracore объявила об успешном завершении испытаний 11-литрового водородного двигателя (HX12) в холодную погоду в сотрудничестве с Tata Daewoo Mobility. Испытания проводились с 4 по 14 февраля в Тэгвальене, провинция Канвондо.



В ходе программы испытаний была оценена работоспособность двигателя, работающего на водороде, при температурах до минус 20 градусов по Цельсию. Инженеры оценили множество важных функций, включая возможность мгновенного запуска, стабильную подачу топлива из водородного бака, эффективность вождения и торможения на склонах при перевозке груза, а также безопасность зарядки.

Компания также проведет заключительные предсерийные испытания, включая испытания в камерах с температурой 55 градусов по Цельсию и испытания на долговечность при пробеге 100 000 километров.



У Hyundai Infracore есть планы массового производства моторов на водороде, которые будут приводить в движение грузовики в начале 2026 года, поставляя их для Tata Daewoo Mobility. После коммерциализации компания планирует выпустить первый в мире грузовик с водородным двигателем в первой половине 2027 года.