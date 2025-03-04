Redmagic Cooler 5 получил двухрежимный дизайн и умные функции

Бренд Redmagic выпустил в Китае устройство Cooler 5, предназначенное для охлаждения слишком горячих смартфонов. Это предложение доступно местным покупателям за сумму в 199 юаней.

Cooler 5 оснащён передовой системой управления температурой, обеспечивающей пиковую охлаждающую мощность 30 Вт при стабильной работе на уровне 24 Вт. Гаджет спроектирован для улучшения теплоотведения. Он включает в себя кастомизированный чип TEC, который обеспечивает улучшение эффективности охлаждения на 30% по сравнению с предыдущей моделью. Это позволяет снижать температуру устройства до 30°C, предотвращая сброс частот и обеспечивая оптимальную производительность для игр, стриминга и продолжительной работы.

RedMagic Cooler 5 оснащён алюминиевым радиатором аэрокосмического класса, использующим сквозную структуру для повышения эффективности охлаждения при минимальном уровне шума. Он обладает семилопастным высокоскоростным вентилятором, который создаёт мощный воздушный поток, быстро рассеивая тепло без избыточного шума. Инновационный дизайн плавающего воздушного канала гарантирует, что горячий воздух направляется вдали от рук пользователя, повышая комфорт во время интенсивных игровых сессий.

Охладитель имеет двухрежимную систему крепления: как магнитное крепление, так и механизм с зажимом. Он может быть прикреплён магнитно к моделям iPhone с 12 по 16 серию (за исключением iPhone 16e). Для смартфонов на Android и других устройств предусмотрен дополнительный аксессуар с зажимом, обеспечивающий универсальную совместимость. Сильное магнитное крепление гарантирует стабильность даже во время активных игровых сессий, предотвращая случайное отсоединение.

RedMagic Cooler 5 оборудован физическим выключателем, который позволяет пользователям мгновенно включать или выключать устройство и не делать этого случайно. Поддерживается мониторинг температуры в реальном времени, регулируемые уровни охлаждения и настройка подсветки через приложение RedMagic Companion. Пользователи на Android получают полный контроль над настройкой температуры, скорости вентилятора и RGB-подсветки, в то время как пользователи на iOS имеют ограниченный доступ из-за системных ограничений.

Обладая стильным чёрным и прозрачным дизайном, RedMagic Cooler 5 имеет компактные размеры 69 x 59 x 30 мм.