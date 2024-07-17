Новый смартфон Nubia получил процессор Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version

После релиза в Китае бренд Nubia анонсировал игровой смартфон RedMagic 9S Pro в остальных странах. Этот аппарат имеет высокие характеристики, претендуя на звание лучшего игрового мобильного устройства нынешнего года. Здесь применяется разновидность процессора Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, которая отличается от обычного варианта увеличенными тактовыми частотами.

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Аппарат использует систему охлаждения ICE 13.5. Это означает наличие охлаждающего геля Frost, который должен увеличить тепловую эффективность на 20%. Для охлаждения также есть настраиваемый вентилятор с подсветкой, скорость вращения которого составляет 22000 об/мин.

Устройство работает с экраном OLED 6,8 дюйма с разрешением FullHD+ (2480 x 1116 пикселей) и частотой 120 Гц, которая обеспечивает плавность игрового процесса. Поддерживаются 10-битные цвета, 100% цветового диапазона DCI-P3 и пиковая яркость 1600 нит, которая позволяет разглядеть изображение даже на солнечном свете.

Хотя акцент сделан на игровую производительность, не забыли и про камеры. Сзади их три: основная на 50 Мп, сверхширокоугольная с таким же разрешением и макро-камера на 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 16 Мп.

Ёмкость аккумулятора равна 6500 мАч, мощность зарядки достигает 80 Вт. Доступны конфигурации с объёмом памяти 12 ГБ и 16 ГБ, а также хранилищем UFS 4.0 на 256 ГБ и 512 ГБ. Установлена система Android 14 с программной оболочкой RedMagic OS 9.5.

Аппарат стоит $649 и $799.