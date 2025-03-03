Но ни одна из дискретных видеокарт Radeon не вошла в топ-10 рейтинга.

Видеокарта GeForce RTX 4060 стала самой популярной среди пользователей Steam, обогнав долго лидировавшую RTX 3060. Согласно последним данным опроса Steam о характеристиках оборудования, RTX 4060 установлена на 8,57% компьютеров, в то время как доля RTX 3060 снизилась до 6,87%. Несмотря на известные ограничения в достоверности статистики Steam, растущее число участников опроса позволяет предполагать повышение точности данных.

Интересно, что ни одна из дискретных видеокарт Radeon не вошла в топ-10 рейтинга. Даже популярность Steam Deck не помогла интегрированной графике Radeon Graphics подняться в верхнюю часть списка. Самой популярной дискретной видеокартой Radeon оказалась RX 6600, а более новая RX 7600, представленная в нескольких вариантах, не смогла достичь аналогичного успеха. Возможно, многочисленные версии каждой модели Radeon размывают статистику и мешают им занять высокие места в рейтинге.

Серия GeForce RTX практически полностью вытеснила видеокарты GTX предыдущего поколения. Только GTX 1650 удерживается на десятой позиции, в то время как первые девять мест занимают представители RTX. Наиболее популярными остаются модели классов XX60 и XX70, что подтверждает давнюю тенденцию. Остаётся открытым вопрос, смогут ли Radeon RX 9070 и готовящаяся к выходу 9060 пробиться в этот рейтинг и составить конкуренцию NVIDIA.