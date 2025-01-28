В данной версии добавлен переключатель ответа в плавающем окне.

28 января 2025 года компания OnePlus выпустила обновление ColorOS 15.0.0.403 для своего флагманского планшета OnePlus Pad Pro. Это обновление приносит ряд новых функций и улучшений, направленных на повышение удобства использования и производительности устройства.

Одним из главных нововведений стала функция "ответа в плавающем окне". Теперь пользователи могут быстро отвечать на сообщения, не покидая текущее приложение. Кроме того, появилась возможность перетаскивать плавающее окно до максимального размера, а затем разворачивать его на весь экран. Система Live Alerts, известная также как "Жидкое облако", получила ряд улучшений: отображение статуса фонарика, показ информации о зарядке устройства, оптимизация отображения часто используемых иконок в правой части строки состояния, а также добавлена поддержка импорта "живых фотографий" с устройств iOS, что упростит переход пользователей с iPhone на OnePlus Pad Pro.

Кроме того, в приложении "Календарь" появились открытки для дней рождения, годовщин и обратного отсчёта важных дат. Были исправлены проблемы со стабильностью работы приложения "Заметки". Также оптимизирована стабильность и плавность работы системы в различных сценариях, улучшено время автономной работы планшета и обновлены патчи безопасности Android до декабря 2024 года. Ну и наконец, исправлена проблема мерцания чёрных блоков при повороте экрана между горизонтальным и вертикальным режимами на рабочем столе.