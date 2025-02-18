Импортные автомобили в США могут обложить новым налогом

Автомобильная индустрия получила отсрочку, когда речь зашла о предлагаемом президентом США Дональдом Трампом тарифе на канадские и мексиканские товары. Однако этот тариф всё ещё может вступить в силу, и вскоре к нему может присоединиться ещё один. Как сообщает Bloomberg, президент объявил, что вскоре появится тариф, специально направленный на импорт автомобилей. Покупателям в таком случае придётся больше платить за Volkswagen, Hyundai и модели других иностранных компаний.

Единственная реальная информация об этом тарифе — то, что он затронет импорт автомобилей и вступит в силу в начале апреля. Bloomberg сообщает, что президент не назвал ни размер тарифа, ни то, какие страны будут освобождены от него, а какие нет. Судя по всему, тариф коснётся только полностью собранных автомобилей. Таким образом, по крайней мере импортные запчасти не попадут под его действие, что позволит сохранить их стоимость на прежнем уровне.

В зависимости от того, каким окажется новый тариф, количество затронутых автомобилей может быть огромным. Министерство торговли США выяснило, что почти 8,2 млн автомобилей, продаваемых в стране, являются импортными. S&P Global оценивает общий объём продаж новых автомобилей в США в 2024 году примерно в 16 млн. Это значит, что в прошлом году примерно половина всех проданных в стране новых автомобилей была импортной, независимо от марки. Больше всего автомобилей экспортировала Мексика — около 2,9 млн. Следом идёт Южная Корея с 1,5 млн, затем Япония с 1,4 млн, Канада с 1,1 млн и Германия с 500 тысячами. Общая стоимость всех этих автомобилей превышает $240 млрд.

Главный вопрос для многих автопроизводителей, особенно американских, заключается в том, будет ли этот тариф добавлен к ожидаемому 25%-ному тарифу на канадские и мексиканские товары. Напомним, этот тариф был лишь отложен до марта, так что он должен вступить в силу уже через пару недель. Этот тариф может затронуть не только готовые автомобили из Канады и Мексики, но и все товары из этих стран, включая запчасти. Это может повысить цены как на ремонт, так и на автомобили, произведённые в США, но с использованием импортных компонентов.

Если канадские и мексиканские автомобили будут освобождены от нового импортного тарифа, это поможет более равномерно распределить пошлины на весь импорт.

Генеральный директор Ford Джим Фарли указал, что мартовский тариф на импорт из Северной Америки затронет Ford и других американских автопроизводителей, которые в значительной степени зависят от Канады и Мексики в производстве, но не повлияет на импорт автомобилей за пределами Северной Америки. Однако если исключений не будет, это приведёт не только к огромным тарифным издержкам на североамериканские автомобили, но и создаст стимул не производить автомобили на большей части континента.