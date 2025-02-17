Президент Бундесбанка Йоахим Нагель предупредил о негативных последствиях новых пошлин США для Германии. Высокая зависимость страны от экспорта делает ее уязвимой к падению внешнего спроса.

Йоахим Нагель, президент Бундесбанка, выступил с тревожным прогнозом о влиянии новых торговых пошлин США на немецкую экономику. Как сообщает издание Bloomberg, на мероприятии во Франкфурте он отметил, что Германия, будучи одной из самых экспортно ориентированных стран, окажется в сложной ситуации.

Нагель указал на высокую зависимость Германии от внешних рынков, что делает ее особенно уязвимой к изменениям в международной торговле. По его словам, увеличение неопределенности, связанной с протекционизмом, создает дополнительные риски для экономического роста. Бундесбанк уже оценивает, что к 2027 году объем производства может сократиться почти на 1,5% по сравнению с базовым сценарием.

Экономика Германии сталкивается с трудностями: производственный сектор переживает спад, и в 2024 году уже зафиксирован второй год подряд сокращения. Прогнозы на 2025 год также неутешительны. Бундесбанк ожидает лишь 0,2% роста в этом году, а возможное введение новых пошлин на импортные автомобили может еще больше усугубить ситуацию.

Нагель подчеркнул, что протекционизм не приносит выгоды ни одной стране и ведет к потере благосостояния для всех участников. Германия, по его мнению, может оказаться в числе тех, кто пострадает больше всего.