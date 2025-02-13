Появилась возможность ознакомиться с качеством снимков на Xiaomi 15 Ultra при слабом освещении

Ожидается, что Xiaomi до конца февраля анонсирует смартфон 15 Ultra. В преддверии этого основатель, председатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал в Weibo первый сделанный на устройство фотоснимок. Он показал его возможности в условиях низкой освещённости. Изображение указывает на значительные улучшения в ночной фотографии, особенно с перископическим телеобъективом.

Опубликованный снимок сделан с использованием перископического телеобъектива 100 мм, а не основного сенсора. Это может быть перископическая камера Samsung ISOCELL HP9 с разрешением 200 Мп.

Этот сенсор размером 1/1,4 дюйма использует технологию связывания пикселей для повышения качества съёмки в условиях низкой освещённости, обеспечивая детализированные и чёткие снимки. Ожидается, что он также будет поддерживать 4,3-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум с ИИ-улучшением. Это делает его одной из самых передовых перископических телеобъективных камер.

Ранее Лэй Цзюнь заявлял, что аппарат принесёт революционные улучшения в ночной фотографии, намекая, что его перископическая камера может установить новый стандарт для телефото-съёмки в условиях недостаточного освещения. Судя по опубликованному изображению, эти утверждения подтверждаются: снимок отличается впечатляющей чёткостью, контролируемым уровнем шума и хорошо сбалансированными светлыми участками.

Помимо камеры, смартфон получит чип Snapdragon 8 Elite, экран 2K, встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков, поддержку спутниковой связи. Топовая версия будет оснащена двухспутниковой системой Beidou.

Аппарат предложит основной сенсор LYT-900 50 Мп, сверхширокоугольный объектив Samsung JN5 50 Мп, телефото-объектив IMX858 50 Мп и перископический телеобъектив Samsung HP9 200 Мп. Ожидается, что устройство получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной 50 Вт.

Лэй Цзюнь также намекнул на возможное повышение цены из-за роста затрат на исследования и комплектующие. Ранее Xiaomi 14 Ultra вышел по цене 6499 юаней ($890). Точная цена будет объявлена только на презентации, ожидаемой в конце этого месяца.



