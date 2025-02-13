Китайские производители продолжают наращивать ёмкость аккумуляторов смартфонов

Новый инсайд от источника Digital Chat Station рассказал, что следующий флагманский смартфон Redmi, модель K80 Ultra, может выйти на процессоре MediaTek Dimensity 9400+. Но главным достоинством этого устройства может стать весьма внушительный аккумулятор. Его ёмкость, по слухам, превысит 7000 мАч. До сих пор в большинстве смартфонов ёмкость аккумулятора была на уровне 5000 мАч. Стандартный K80 получил батарею 6550 мАч с зарядкой 90 Вт, тогда как Pro-версия имеет ёмкость 6000 мАч, но поддерживает быструю зарядку на 120 Вт.

По-настоящему скачок в ёмкости аккумуляторов становится очевидным, если сравнить новинку с её предшественником. У K70 Ultra батарея 5500 мАч, так что более 7000 мАч на этот раз станет огромным улучшением с точки зрения автономности.

Несмотря на увеличенную батарею, утверждается, что K80 Ultra будет поддерживать быструю зарядку на 100 Вт, что обеспечит достойную скорость зарядки. Ожидается, что смартфон также получит экран с разрешением 1,5K и очень узкие рамки по всему периметру — скорее всего, это будет панель OLED.

Что касается дизайна, сообщается, что устройство получит металлическую рамку. Также в утечке упоминается использование «одной точки ультразвуковой волны» — вероятно, это означает ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который может быть точнее и надёжнее оптических аналогов.

Redmi представила K70 Ultra на Dimensity 9300 Plus в прошлом июле. Примерно в эти же сроки можно рассчитывать увидеть новый аппарат.

Предыдущий отчёт утверждал, что iQOO, Realme и OnePlus готовятся к выпуску смартфонов на MediaTek Dimensity 9400+. Эти устройства пока называются iQOO Neo 10S Pro, Realme Neo 7 Pro и OnePlus Ace 5s. Модели Realme и OnePlus, по слухам, получат экраны OLED с разрешением 1,5K, плоский корпус, металлическую рамку, а также стеклянную или стекловолоконную заднюю панель. Ожидается, что оба смартфона будут обладать качественной основной камерой и аккумулятором более 7 000 мАч. Есть одно ключевое отличие в биометрических технологиях: устройство Realme, как сообщается, получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, тогда как OnePlus, вероятно, сохранит оптический сканер.

Утверждается, что iQOO Neo 10S Pro может стать первым смартфоном, дебютировавшим с чипом Dimensity 9400+.