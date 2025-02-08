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Android 16 может дать поддержку большего количества сочетаний клавиш
Система Android 16 может сделать физическую клавиатуру гораздо полезнее

Планшеты в течение первых десяти лет разработки операционной системы Android находились на положении бедных родственников. Почти два года назад в Android 14 начали расширять количество физических сочетаний клавиш с примерно десятка до примерно тридцати. Это было одно из множества изменений, направленных на то, чтобы сделать устройства Android с большими экранами более универсальными и мощными. Спустя год разработка Android 15 обещала дополнительные функции для клавиатур, такие как залипающие клавиши.

Android 15 QPR2 Beta 2 принесла редизайн меню сочетаний клавиш, который упростил настройку, но не дал полной свободы в переназначении. Недавно в превью для разработчиков Android 16 нашли код, указывающий на то, что Google может внедрить обширное меню настройки, позволяющее пользователям переназначать значительное количество существующих сочетаний клавиш.

Хотя они получают гораздо меньше внимания, чем у системы Apple, современные лучшие Android-планшеты являются отличными устройствами. Они, лучше чем когда-либо, подходят для выполнения распространённых задач, таких как потоковая передача медиафайлов или просмотр соцсетей. Сейчас модели вроде Redmi Pad Pro демонстрируют впечатляющую производительность за свою цену.

Анализ кода Android 16 выявил различные строки (с названиями, включая shortcut_helper и customize_mode), которые описывают пункты меню и диалоговые окна. Они, судя по всему, предназначены для настройки сочетаний клавиш через более переработанное меню ярлыков.

В настоящее время Android предлагает мало возможностей для настройки сочетаний клавиш, а сторонние программные решения работают нестабильно. Без рута приходится мириться с сочетаниями клавиш, которые посчитает нужными производитель.

Неизвестно, насколько далеко зайдут новые возможности переназначения, так как новое меню ещё не активировано. Однако намёк на расширенную продуктивность согласуется с усилиями Google, такими как объединение Chrome OS и Android. Это придаёт планшетам функциональность, схожую с хромбуками. Скорее всего, новое меню будет применяться только к физическим сочетаниям клавиш, но узнать это наверняка можно будет только из будущих превью или бета-версий.

Что известно точно, так это то, что Google и другие производители уделяют значительное внимание сегменту планшетов. Поскольку современные планшеты среднего уровня стали достаточно продвинутыми, пользователи начали требовать от разработчиков операционных систем более продвинутых функций многозадачности. Возможно, вскоре Android-планшеты смогут одновременно запускать три приложения на экране в режиме, который, судя по всему, называется «гибкий разделённый экран».

#android
Источник: androidpolice.com
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