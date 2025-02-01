Она работает на 24% быстрее и выдает более качественные ответы в сравнении с o1-mini.

OpenAI представила обновлённую языковую модель ИИ, o3-mini, которая превосходит свою предшественницу o1-mini по скорости и качеству предоставляемых ответов. Эта модель стала первой компактной версией LLM, доступной для безвозмездного использования всеми пользователями ChatGPT прямо сейчас.

o3-mini может работать на трёх уровнях логического вывода — низком, среднем и высоком. Любой обладатель бесплатной учетной записи ChatGPT может использовать o3-mini на среднем уровне рассуждений без дополнительной платы, в то время как подписчики могут выбирать между низким или высоким уровнями. Платные пользователи ChatGPT Plus, Team и Pro получают моментальный доступ к o3-mini уже сегодня, тогда как пользователи класса Enterprise должны подождать до февраля для получения этой модели.

При включении o3-mini в средний или высокий режим анализа он показывает лучшие результаты по сравнению с o1-mini в стандартизированных тестах ИИ, включая задания, требующие логического мышления. На высоком уровне рассуждений o3-mini также превосходит более крупную модель o1 в некоторых заданиях, хотя не имеет возможности o1 анализировать изображения и обрабатывать визуальные данные.

Интересно, что o3-mini генерирует ответы на 24% быстрее, или примерно на 2,46 секунды, по сравнению с o1-mini. Тем не менее, несмотря на его скорость, хакеры будут разочарованы, так как его возможности для кибератак значительно ослаблены.