Китайская модель ИИ Deepseek будет доступна в Azure AI и GitHub

Microsoft тесно связана с моделью искусственного интеллекта ChatGPT от компании OpenAI. Это не мешает ей экспериментировать и пробовать что-то новое. Microsoft объявила, что вскоре добавит модель DeepSeek-R1 на ПК Copilot+, начиная с устройств на процессоре Snapdragon X, а дальше и на процессорах Intel Lunar Lake и AMD Ryzen AI 9. Модель DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B «скоро» появится в Microsoft AI Toolkit для разработчиков, а более мощные варианты 7B и 14B станут доступны позже.

Модель 1.5B (базовая) не так мощна по сравнению с более продвинутыми версиями 32B и 70B. Зато Microsoft подчёркивает, что эти модели «оптимизированы для NPU» в ПК Copilot+. Минимальная конфигурация для таких компьютеров — 256 ГБ хранилища, 16 ГБ оперативной памяти и NPU с производительностью не менее 40 TOPS.

«Эти оптимизированные модели позволяют разработчикам создавать и развёртывать ИИ-приложения, которые эффективно работают на устройстве, полностью используя мощные NPU в ПК Copilot+», — написала Microsoft. Также отмечается, что были внедрены системы для использования низкоразрядной обработки, чтобы модели R1 могли работать локально на аппаратном обеспечении NPU.

Одновременно Microsoft добавляет модель R1 от DeepSeek на свою платформу Azure AI Foundry. Она присоединяется к прочим моделям ИИ на этом сервисе, включая GPT-4, Mistral AI, Meta-Llama 3 и другие. Одновременно с этим Microsoft изучает, использовала ли DeepSeek технологии OpenAI без разрешения.

Эксперты в области ИИ выразили обеспокоенность вопросами конфиденциальности, связанными с китайской DeepSeek, на что Microsoft ответила в сообщении Marketplace Community. «DeepSeek R1 прошла тщательную проверку на безопасность, включая автоматизированные оценки поведения модели и всесторонний анализ безопасности для снижения потенциальных рисков», — написал старший менеджер по маркетингу продуктов Microsoft Джастин Ройал.

DeepSeek произвела фурор в мире ИИ своей моделью R1, которой требуется значительно меньше вычислительной мощности по сравнению с конкурентами. Это встревожило рынки, вызвав распродажу акций Nvidia и других связанных с ИИ компаний. OpenAI, которую уже судят многочисленные газеты и издательства по всему миру за нарушение авторских прав, недавно обвинила DeepSeek и другие китайские стартапы в использовании её моделей.