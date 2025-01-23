Galaxy S25 будут обновляться, не прерывая работу

Мероприятие Galaxy Unpacked 2025 состоялось, и Samsung представила долгожданную линейку смартфонов Galaxy S25. Ходили слухи, что в серии Galaxy S25 появятся бесшовные обновления — функция, доступ к которой у пользователей Android-смартфонов других производителей есть уже довольно давно. Одним из самых неприятных процессов на Android-устройствах долгое время оставался процесс установки обновлений из-за значительного времени простоя, которое он влечёт. С функцией бесшовного обновления пользователи могут продолжать работать со своими телефонами, пока обновление происходит в фоновом режиме. Похоже, что эта проблема наконец решена, так как долгожданная функция была реализована в серии Galaxy S25.

Бесшовные обновления впервые были представлены в Android Nougat 7.1 в 2016 году и стали значительным улучшением по сравнению с традиционным механизмом обновлений, благодаря сокращению времени простоя во время обновлений системы. Эта функция работает на уровне ядра операционной системы, где Android-устройства имеют два набора разделов: активный и неактивный. Теперь, благодаря A/B-разделам, пользователи могут устанавливать обновления программного обеспечения в фоновом режиме, не прерывая работу устройства. После установки нужно просто перезагрузить телефон, чтобы завершить обновление.

Samsung долгое время сопротивлялась внедрению этой технологии. Компании потребовалось около 8 лет, чтобы добавить поддержку бесшовных обновлений. Это могло быть связано с тем, что A/B-обновления требуют вдвое больше дискового пространства по сравнению с обычными. Однако в серии Galaxy S25 Samsung гарантирует, что пользователи получат не только плавность работы с аппаратным обеспечением, но и с программным обеспечением и его настройками.

Хотя Samsung в прошлом году внедрила бесшовные обновления в Galaxy A55, компания в целом избегала этого перехода. Теперь есть надежда, что поддержка будет расширена на другие устройства.