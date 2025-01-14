Китайские приложения продолжают пользоваться большим спросом в США

TikTok рискует быть запрещённым в США в ближайшие дни. Подписанный президентом Байденом законопроект требует от компании ByteDance избавиться от приложения. На фоне риска возможного запрета пользователи уже ищут альтернативы. В результате другое китайское социальное приложение только что возглавило рейтинг App Store в США.

Xiaohongshu (известное на английском как RedNote) — это китайская социальная сеть, созданная в 2013 году для конкуренции с Pinterest и Instagram. Платформа изначально была ориентирована на то, чтобы пользователи и инфлюенсеры делились отзывами о товарах со встроенной электронной коммерцией. В последнее время RedNote также начала инвестировать в короткие видео, как и TikTok.

Как отмечает издание TechCrunch, RedNote стало вирусным среди молодых китайских пользователей, особенно во время пандемии. Платформа имеет более 300 млн активных пользователей в месяц, но прежде она не была популярной в других странах.

Внезапно RedNote стала самым скачиваемым приложением в App Store США, обогнав такие приложения, как ChatGPT, Threads, Instagram и TikTok. Поиск альтернативы TikTok способствует росту скачиваний RedNote. Приложение продвигается создателями контента, которые призывают своих подписчиков перейти на новую платформу.

Конечно, есть вероятность, что TikTok не будет запрещён в США, так как избранный президент Трамп уже намекал, что не позволит этому случиться. Тем не менее, поскольку создатели контента не могут предсказать, что будет дальше, они хотят убедиться, что не потеряют своих подписчиков.

Создатели контента рекомендуют другое китайское приложение вместо американского, как Instagram. Министерство юстиции США считает, что китайская компания, стоящая за TikTok, делится данными пользователей с китайским правительством и манипулирует контентом, показываемым пользователям в США, чтобы вмешиваться в политические дела.