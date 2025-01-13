За 8 лет приложение Files by Google достигло впечатляющего рубежа скачиваний

Ранее известное как Files:Go, переименованное в Files by Google в конце 2018 года и представляющее собой простую альтернативу для управления файлами и экономии места, приложение оказалось весьма востребованным на Android. За последние 7-8 лет оно претерпело ряд изменений и теперь имеет широкий спектр функциональных возможностей. Они делают его хорошим вариантом для большинства людей, работающих с файлами на своих мобильных устройствах.

Программа достигла впечатляющей отметки в 1 млрд скачиваний в марте 2021 года. С тех пор оно стало стандартным приложением для многих Android-устройств по всему миру. Вероятно, это объясняет большую часть 5 млрд скачиваний, включая повторные скачивания пользователями новых устройств. Files by Google стало 20-м приложением компании, преодолевшим отметку в 5 млрд скачиваний. Этот результат ещё весомее с учётом того, что значительную часть своего существования оно оставалось необязательным приложением.

Простота и функции на основе искусственного интеллекта отличают это приложение от многих конкурентов. Другим значительным плюсом является то, что Files by Google можно скачать бесплатно. Нет необходимости в покупках внутри приложения для удаления рекламы или доступа ко всем функциям. Одной из ключевых функций является возможность удаления дубликатов, которая анализирует файлы на устройстве и помогает удалять те, которые у вас есть в нескольких экземплярах. Удаление неиспользуемых приложений также помогает сэкономить дисковое пространство.

Недавно были добавлены несколько функций Gemini, включая возможность запроса файлов, таких как PDF и других материалов. Хотя искусственный интеллект не является важной функцией для многих пользователей, он может помочь в организации файлов или улучшении поиска.

Изначально доступное для всех устройств на Android 6.0 и новее, Files by Google сейчас требует как минимум Android 8.0.