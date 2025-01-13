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Alfa Romeo представляет мощную линейку Intensa для увеличения продаж в США
Alfa Romeo постарается изменить ситуацию со слабыми продажами

Alfa Romeo — как, впрочем, и весь портфель Stellantis в США — завершила 2024 год с неутешительными результатами. Было продано лишь 8865 автомобилей за год, что на 19 % меньше, чем в 2023 году. Итальянский бренд уже сократил свою линейку до основных моделей для 2025 модельного года, а теперь начинает год с выпуска специальной серии Intensa для кроссовера Tonale, внедорожника Stelvio и седана Giulia. Эти автомобили были впервые представлены публике на Брюссельском автосалоне на минувшей неделе.

От легендарных автомобилей, таких как 33 Stradale и Giulia, до наших незабываемых побед в Формуле-1 и DTM, наследие Alfa Romeo определяется культовым итальянским дизайном, производительностью и страстью. Новая специальная серия Intensa воплощает этот дух своим смелым двухцветным дизайном, отдавая дань интенсивности, которая делает Alfa Romeo мировым символом.

Крис Фьюэлл, глава Alfa Romeo North America

Специальная серия Intensa подчёркивает «интенсивную» идентичность Alfa Romeo с помощью яркого двухцветного дизайна и премиальных обновлений. От глянцевых чёрных молдингов до светло-золотистых акцентов на алмазных колёсных дисках — серия Intensa выделяется среди стандартных моделей. Чёрные тормозные суппорты также украшены светло-золотистой надписью «Alfa Romeo», а на боковых зеркалах нанесён итальянский флаг, отсылающий к спортивному наследию бренда.

Внутри серия Intensa предлагает уникальные детали, такие как чёрная алькантара с контрастной светло-коричневой прострочкой и вышитыми логотипами Alfa Romeo. Эти элементы дополнены современными функциями. Это большие цифровые дисплеи — от 12,3-дюймовой приборной панели до передовых мультимедийных систем с навигацией. Все модели Intensa по умолчанию оснащены аудиосистемой Harman Kardon с 14 динамиками и сабвуфером.

Варианты Intensa повторяют конфигурацию силовых агрегатов стандартных моделей. Tonale Intensa доступен с двумя вариантами привода: подключаемый гибрид с мощностью 285 л. с. и запасом хода 53,1 км на электротяге или бензиновый турбодвигатель 268 л. с. После отказа от V6 и Stelvio, и Giulia оснащаются четырёхцилиндровым турбодвигателем 280 л. с. объёмом 2,0 литра с крутящим моментом 415 Н·м, стандартным полным приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость Tonale Intensa начинается с $44 495 за модель с бензиновым турбодвигателем и $54 495 за версию PHEV. Модели Stelvio и Giulia Intensa оцениваются в $55 395 и $49 995 соответственно. Alfa Romeo уже открыла заказы на модели Intensa, но не уточнила сроки их поставки.

#автомобили #alfa romeo
Источник: carbuzz.com
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