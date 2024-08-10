Установленный за креслами двигатель Alfa Romeo 33 Stradale создан на основе 2,9-литровой «турбошестёрки», которой оснащаются седан Giulia и кроссовер Stelvio в «заряжённой» модификации Quadrifoglio.

Alfa Romeo продолжает развивать свой малосерийный суперкар 33 Stradale, впервые показанный миру почти год назад. Во время тестирования машина прошла динамические испытания, в ходе которых производитель записал звук трёхлитрового битурбированного V6 и совместил его с фрагментами классической музыки, создав короткий видеоролик. Это событие стало первым знакомством с "звучанием" новинки — пока ни один из заказчиков не смог увидеть автомобиль в движении.

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Двигатель, установленный за креслами Alfa Romeo 33 Stradale, разработан на основе 2,9-литрового "турбошестёрки", который используется в версиях Quadrifoglio седана Giulia и кроссовера Stelvio. В то время как в топовой модификации выдаётся 540 л.с., мощность суперкара превышает 620 л.с. Он работает в паре с восьмиступенчатым "роботом" и дифференциалом с самоблокировкой, обеспечивая ускорение до 100 км/ч менее чем за три секунды, а максимальная скорость превышает 333 км/ч.





Alfa Romeo также планирует выпустить 750-сильный электромобиль 33 Stradale с запасом хода 450 километров и схожими динамическими показателями, однако большинство клиентов выбрали бензиновую версию. Общее количество автомобилей обеих модификаций составит 33 экземпляра, все они были раскуплены до официальной премьеры. Когда начнется доставка, пока неизвестно; ранее сообщалось о запуске производства 24 июня 2024 года, а сборка будет производиться известным ателье Carrozzeria Touring Superleggera.





Дизайн 33 Stradale, выполненный в характерном для Alfa Romeo стиле, сочетает в себе современный авангард с элементами наследия марки. Каждая линия кузова была продумана для оптимизации аэродинамики и повышения производительности. Кроме того, внутри машины можно ожидать использование самых современных материалов и технологий, что гарантирует максимальный комфорт и управляемость

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