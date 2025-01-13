Xiaomi Mix Flip 2 ожидается в середине лета с увеличенным аккумулятором

Ожидается, что компания Xiaomi выпустит следующее поколение складных смартфонов-раскладушек. Аппарат с вероятным названием Flip 2 ждут в конце июня. Хотя до запуска ещё хватает времени, постепенно появляются утечки информации, раскрывающие детали о телефоне.

Ожидается, что Flip 2 получит более крупный аккумулятор и более тонкий и лёгкий корпус по сравнению с предшественником. Кроме того, в опубликованной на прошлой неделе статье упоминалось о значительном изменении в камере устройства. В отличие от предшественника, Flip 2, возможно, не будет включать телеобъектив.

Теперь инсайдер Digital Chat Station подтвердил это на Weibo, а также поделился другими характеристиками устройства. Mix Flip 2 станет обладателем основной камеры 50 Мп с сенсором размером 1/1,5 дюйма и сверхширокоугольной камеры 50 Мп с сенсором размером 1/2,76 дюйма, но без телеобъектива.

Первый Mix Flip имеет две задние камеры с основной 50 Мп и телеобъективом. Отказ от телеобъектива в следующей модели некоторым пользователям может не понравиться. Им может быть важнее телеобъектив, чем сверхширокоугольная камера.

Инсайдер утверждает, что Flip 2 устранит некоторые недостатки предшественника, такие как отсутствие беспроводной зарядки и рейтинга защиты от воды. Новая модель, как ожидается, получит рейтинг IPX8.

Утверждается, что Flip 2 будет обладать основным экраном LTPO AMOLED диагональю 6,85 дюйма с разрешением 1,5K. Также устройство будет включать поддержку NFC и боковой сканер отпечатков пальцев.

Согласно предыдущему отчёту, смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite от аккумулятора ёмкостью от 5600 до 5700 мАч.