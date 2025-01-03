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Китай сделал ещё один шаг к доминированию в сфере электромобилей
Экономическое стимулирование призвано увеличить продажи электромобилей в Китае

Китайские автопроизводители вступают в 2025 год с крупными экономическими стимулами для электрических транспортных средств, принимая тактику, которая уже много лет используется по всему миру. Эта информация поступила из нового отчёта агентства Reuters. Компании, такие как Nio и Li Auto, предложат потребителям стимулы в надежде догнать Tesla и BYD. Со 2 января покупатели Li Auto получат скидку в размере 15000 юаней (около $2000) на покупку нового автомобиля, а также трёхлетнее финансирование под 0% годовых. Nio также предложит 0% финансирование в 2025 году. Для сравнения, Tesla предложит скидку в 10000 юаней (около $1300) на Model Y в январе, а BYD снизит рекомендованную розничную цену на свои модели до 11,5%.

Эти предложения появились сразу после того, как в декабре завершилась государственная субсидия на электромобили. Эта программа поощряла покупателей менять свои автомобили с двигателем внутреннего сгорания на электромобили, предлагая им стимул в размере 20000 юаней (около $2700). Ожидается, что китайское правительство продлит эту программу в 2025 году, но конкретные детали пока не объявлены. Это контрастирует с ситуацией в США, где новая президентская администрация намерена отменить налоговые льготы для электромобилей.

Данные о продажах в Китае за 2024 год демонстрируют, как стимулы помогают увеличивать спрос. BYD продала рекордные 4270000 электрифицированных автомобилей (включая гибриды и электромобили), а продажи Zeekr выросли на 87%, составив 222123 единицы. Тем не менее бренд, принадлежащий Geely, не достиг своих прогнозов продаж на 2024 год в 230000 автомобилей. В целом Geely продала 2180000 автомобилей, что на 32% больше по сравнению с 2023 годом.

Несмотря на успех, 2025 год может стать сложным для китайских автопроизводителей. Торговая напряжённость с Европейским союзом может снизить продажи, сократив прогнозируемый рост на 2025 год до 2% по сравнению с 5,7% в 2024 году.

«Мы видим восстановление устоявшихся автопроизводителей, таких как Geely и BYD, и эта динамика может продолжиться в 2025 году. Также ожидается сильный рост у компаний, таких как Xiaomi», — заявил Цуй Дуншу, генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей, в интервью Bloomberg. «Экспорт сталкивается с большим давлением из-за геополитических проблем, и поэтому ожидается, что внутренние продажи будут играть более важную роль».

Ни один из этих китайских электромобилей не предназначен для выхода на рынок США, главным образом из-за высоких тарифов на китайский импорт. В США федеральная налоговая льгота в размере $7500 помогла стимулировать продажи электромобилей, но трудно предсказать, сохранится ли спрос без этих стимулов. Эксперты отрасли прогнозируют, что продажи электромобилей в США могут продолжить расти в 2025 году, но более медленными темпами, чем ожидалось ранее.

«Федеральная налоговая льгота стала спасательным кругом, сделав электромобили доступными и стимулируя продажи. Её отмена остановит этот импульс, замедлив путь к массовому внедрению электромобилей», — говорит Пол Ваатти, директор по отраслевому анализу AutoPacific. «Однако некоторые стимулы на уровне штатов могут помочь восполнить этот пробел. Особенно в штатах, которые приняли калифорнийский мандат на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов, требующий, чтобы определённый процент продаж новых автомобилей был электрическим».

Подобное явление наблюдается и в Китае, где местные муниципалитеты внедрили собственные стимулы для электромобилей. Например, город Нанкин в провинции Цзянсу предложит стимул в размере 4000 юаней (около $550) за покупку нового автомобиля. Это меркнет по сравнению с одной из программ в Колорадо, где жители могут арендовать новый Fiat 500e за $0 в месяц.

#китай #электромобили
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