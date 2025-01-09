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Xiaomi Mix Flip 2 лишится телеобъектива и обзаведётся беспроводной зарядкой
Характеристики Xiaomi Mix Flip 2 в очередной раз попали в сеть

Компания Xiaomi представила первый для себя смартфон-раскладушку Mix Flip в июле 2024 года. Про новую модель уже появлялось немало слухов, и аппарат видели на нескольких сайтах сертификации. Из этого следует, что устройство находится в разработке.

XiaomiTime сообщает, что стали известны характеристики камеры будущего смартфона-раскладушки. К сожалению, новости не лучшие.

Сообщается, что устройство получит тот же основной сенсор OV8000 с разрешением 50 Мп и переднюю камеру OV32B40 на 32 Мп, что и Mix Flip. Однако не будет телеобъектива на 50 Мп, а будет применяться сверхширокоугольная камера Samsung S5KJN5 на 50 Мп. Почему Xiaomi приняла такое решение, не сообщается.

Недавняя утечка от инсайдера Experience More на Weibo подтверждает эти сведения и добавляет, что Mix Flip 2 получит степень защиты IPX8 и поддержку беспроводной зарядки. Этого нет у его предшественника.

Инсайдер также упоминает увеличенную батарею. В одном из отчётов на этой неделе сказано, что ёмкость аккумулятора составит либо 5600 мА·ч, либо 5700 мА·ч. Учитывая, что первый Flip имеет аккумулятор на 4780 мА·ч, это будет значительное улучшение, особенно с учётом ограниченного пространства складных телефонов-раскладушек для размещения более крупных батарей.

Помимо сведений о камере и батарее, несколько предыдущих отчётов пролили свет на другие характеристики. Ожидается процессор Snapdragon 8 Elite и то, что аппарат станет тоньше своего предшественника, у которого толщина равна 7,6 мм.

В августе Xiaomi Mix Flip 2 был замечен с номерами моделей 2505APX7BC и 2505APX7BG в базе данных GSMA IMEI. Предполагается, что первая модель предназначена для китайского рынка, а вторая — для глобального. Префикс 2505 может означать, что складной смартфон может выйти в мае.

#смартфоны #xiaomi
Источник: gizmochina.com
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