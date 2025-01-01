GMC Terrain 2025 стоит в США от $31 400

Как и его «собрат» Chevy Equinox 2025 года, автомобиль GMC Terrain был полностью переработан. Он должен поступить к дилерам в ближайшее время, если это ещё не случилось. Среди многих изменений — небольшое повышение цены и корректировка линейки комплектаций. Хотя цена выросла, количество стандартного оборудования также увеличилось.

Новая стартовая цена на Terrain составляет $31 395, включая $1 395 за доставку. Эти данные указаны в онлайн-конфигураторе, и цена относится к новой комплектации Elevation. Elevation заменила комплектации SLE и SLT в качестве базовой. Это также цена для варианта с передним приводом. Добавление полного привода увеличивает базовую цену на $2 000, доводя её до $33 395 с учётом доставки.

Конфигуратор автоматически добавляет пакет Elevation Premium Package стоимостью $2 700. Возможно, это связано с тем, что начальная партия автомобилей оснащена этим пакетом по умолчанию. GMC отмечает, что некоторые функции могут быть ограничены в наличии на старте продаж. Пакет содержит полезные функции, такие как сиденье водителя с электроприводом, двухзонный автоматический климат-контроль, электрический багажник, датчики дождя, обивка сидений из кожезаменителя и 19-дюймовые легкосплавные диски.

Наиболее заметным изменением в Terrain является его дизайн, особенно интерьер. Теперь Terrain оснащён приборной панелью, которая уникальна для GMC. Она заимствует элементы других моделей GMC, включая высокий вертикально ориентированный экран. Панель приборов также имеет более квадратные и лаконичные формы по сравнению с более плавными линиями других продуктов GM, таких как Chevrolet Traverse.

Стандартное оборудование улучшилось. Теперь оно включает подогрев передних сидений, подогрев рулевого колеса, 15-дюймовый информационно-развлекательный экран (более чем в два раза больше старого экрана), дистанционный запуск двигателя и адаптивный круиз-контроль. Что касается безопасности, Terrain добавляет стандартное автоматическое торможение при движении назад, систему предупреждения о перекрёстном движении сзади, систему мониторинга слепых зон с ассистентом экстренного рулевого управления и задние датчики парковки.

Terrain продолжит использовать турбированный 1,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель, развивающий 175 л.с и 275 Нм крутящего момента. Теперь он комплектуется вариатором для переднеприводных версий и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач для полноприводных моделей.

Terrain также будет доступен в комплектациях AT4 и Denali. AT4 получает уникальные 17-дюймовые колёса с внедорожными шинами и переработанный дизайн с фирменными элементами, такими как красные буксировочные крюки и защита днища. Denali станет топовой версией с 20-дюймовыми колёсами, подогревом задних сидений и уникальными амортизаторами для улучшенного качества езды.