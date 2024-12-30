До появления Grand Theft Auto 6 может оставаться около года

Единственный на данный момент трейлер Grand Theft Auto 6 был найден в сети в лучшем качестве. Это позволяет фанатам лучше оценить его графику, пока Rockstar Games не покажет больше материалов о своей долгожданной игре с открытым миром.

Как сообщается в Twitter пользователем @GTASixInfo, была найдена версия трейлера в более высоком качестве по сравнению с той, что доступна на YouTube. Эта новая версия трейлера, изначально транслировавшаяся на китайском видеосервисе BiliBili и доступная для скачивания, обладает более высоким битрейтом, чем версия на YouTube. Это позволяет лучше рассмотреть мельчайшие детали визуальных эффектов.

Прошёл год с момента выхода первого трейлера Grand Theft Auto 6. Ожидание следующей части игры от Rockstar Games с каждым днём нарастает. По прогнозам аналитиков, выпуск игры станет крупнейшим развлекательным запуском в истории, оказав влияние на всю игровую индустрию. Издатели стараются запускать свои игры как можно дальше от релиза GTA 6, а также откладывают объявление дат выхода, пока Rockstar Games не подтвердит, выйдет ли игра действительно в конце 2025 года или её релиз будет перенесён на 2026 год. Это вполне возможно, учитывая масштаб проекта.

Grand Theft Auto 6 разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.