Dimensity 9500 получит сочетание ядер 2 + 6

Судя по частоте появления информации о флагманском процессоре MediaTek 2025 года, разработка Dimensity 9500 сейчас в самом разгаре. На этот раз инсайдер поделился дополнительной информацией, упомянув, что Dimensity 9500 получит новые архитектуры Travis и Gelas. Их ARM ещё не анонсировала.

Характеристики Dimensity 9500, предоставленные на этот раз инсайдером, соответствуют предыдущим слухам. Инсайдер Digital Chat Station упомянул, что Dimensity 9500 будет включать кластер ядер Cortex-X930 и Cortex-A730. О конфигурации ядер 2 + 6 уже говорилось. Это указывает на отказ MediaTek от текущего кластера 1 + 3 + 4 и принятие подхода, аналогичного Snapdragon 8 Elite и Snapdragon 8 Elite Gen 2 от Qualcomm.

Почему тайваньский производитель переходит на другую конфигурацию процессора, пока неизвестно. Это может быть связано с необходимостью поддерживать конкуренцию с соперниками. Инсайдер также сообщает, что Dimensity 9500 будет поддерживать ARM Scalable Matrix Extension, или SME. Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 также будут поддерживать SME в следующем году. Это приведёт к улучшению производительности на 20 % в многопоточных задачах.

Scalable Matrix Extension — это набор инструкций, который позволяет чипу более эффективно обрабатывать сложные задачи. Процессор Apple M4 поддерживает архитектуру ARMv9, которая, в свою очередь, поддерживает SME. Это позволило ему получить высокий результат в Geekbench 6. Сообщается, что MediaTek будет использовать техпроцесс TSMC N3P 3-нм, а максимальная частота составит 4 ГГц.

Инсайдер отмечает, что скачок производительности будет значительным, но не предоставляет результатов тестирования. Для этого ещё слишком рано, поскольку релиз состоится ближе к концу 2025 года.