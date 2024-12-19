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Lancia подтвердила выпуск нового флагмана Gamma в 2026 году
Lancia готовит три новых автомобиля до 2028 года

Автопроизводитель Lancia подтвердил, что её следующая модель будет называться Gamma, возвращая к жизни одно из старых названий бренда. Новинка станет продолжением недавно переработанного хэтчбека Ypsilon и будет построена на платформе, общей с недавно представленным DS No8. Это часть плана возвращения Lancia, но американским покупателям на эту модель рассчитывать не стоит.

Прежняя Lancia Gamma представляла собой флагманскую линейку итальянской компании, продававшуюся в конце 1970-х и начале 1980-х годов. Она выпускалась в виде двухдверного купе или фастбэк-седана и оснащалась оппозитным четырёхцилиндровым двигателем с передним приводом. Благодаря дизайну от Pininfarina, это был несколько необычный автомобиль, что вполне соответствует репутации компании, известной своими нестандартными решениями.

Lancia пока не поделилась подробностями о новой Gamma, особенно о внешнем виде. Зато она раскрыла несколько важных деталей. Одна из главных — это использование платформы STLA Medium. Эта платформа станет основой для практически всех новых автомобилей Stellantis, включая следующее поколение Jeep Compass и, возможно, Chrysler Airflow. Она поддерживает как электрические, так и гибридные силовые установки. Именно такие варианты будут у Gamma: электромобиль и гибрид. Платформа предназначена для передне- и полноприводных компоновок, что соответствует старой Gamma. Размеры могут варьироваться от 169 до 193 дюймов в длину. В электрической версии она поддерживает архитектуру батарей на 400 В, а запас хода может достигать 700 км.

Не исключено, что Gamma будет напоминать DS No8. Французский седан имеет длину чуть меньше 190 дюймов, оснащается двигателями мощностью от 230 до 350 л.с. и доступен с передним или полным приводом. Не исключено, что новинка выйдет в формате четырёхдверного кузова, а не купе, так как рынок купе практически исчез.

Lancia объявила, что Gamma поступит в производство в 2026 году. Соответственно, её официальная презентация должна состояться в ближайшее время. Производство будет вестись на заводе в Мельфи, Италия. Эта модель станет второй из трёх, которые бренд планирует выпустить с этого года по 2028 год. В этом году вышла новая версия хэтчбека Ypsilon. Третья модель появится в 2028 году и, как сообщается, возродит имя Delta.

Lancia снова расширяется. У компании есть планы открыть 70 дилерских центров по всей Европе, где она отсутствовала в последние несколько лет. Единственное место, куда Lancia точно не будет расширяться, — это США, по крайней мере, в ближайшее время. Ей предстоит много работы на своём домашнем континенте, а Stellantis всё ещё решает, что делать с Alfa Romeo, Fiat и Maserati в США. Последнее, что им сейчас нужно, — это ещё один итальянский бренд премиум-класса с огромным пробелом в своей истории.

#автомобили #lancia
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