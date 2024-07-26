Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес сообщил о возможном закрытии нерентабельных автомобильных брендов. В компании рассматривают судьбу Alfa Romeo, Maserati и других марок.

Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес сделал важное заявление. В условиях жесткой конкуренции и финансовых трудностей компания вынуждена рассматривать возможность закрытия нерентабельных брендов. Это решение может кардинально изменить ландшафт мирового автопрома, затрагивая такие известные марки, как Alfa Romeo и Maserati.

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Stellantis, четвертый по величине автопроизводитель в мире, объединяет 14 автомобильных брендов под одной крышей, включая такие известные марки, как Citroen, Fiat, Opel, Vauxhall, Peugeot, Abarth, Ram, Dodge, Chrysler, Jeep, Lancia, DS Automobiles, Alfa Romeo и Maserati. Эта гигантская компания появилась на свет в начале 2021 года в результате слияния PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles. Однако сейчас Stellantis сталкивается с серьезными финансовыми вызовами, и генеральный директор Карлос Таварес заявил, что компания может прекратить выпуск автомобилей нерентабельных брендов.

По словам Тавареса, цитируемого Reuters, Stellantis не может позволить себе содержать бренды, которые не приносят прибыли. "Если они не приносят денег, мы их закроем", — сказал он. Это заявление подчеркивает необходимость пересмотра корпоративной стратегии в условиях экономической неопределенности и растущей конкуренции.

На данный момент Таварес не назвал конкретные бренды, которые находятся под угрозой закрытия, но аналитики отрасли считают, что под ударом могут оказаться Maserati, Lancia и DS Automobiles. Некоторые эксперты предполагают, что Stellantis может попытаться продать Maserati, чтобы сосредоточиться на более прибыльных марках. Однако такие бренды, как Fiat, Opel/Vauxhall, Peugeot, Citroen, Jeep и Ram, вероятно, останутся в составе компании, поскольку они слишком велики, чтобы потерпеть неудачу.

Тем не менее, остальные бренды, включая Alfa Romeo, находятся в более уязвимом положении. Таварес отметил, что, несмотря на обещание инвестировать во все 14 брендов в течение 10 лет после слияния, прошло всего три года, и уже появляются признаки того, что некоторые компании могут быть закрыты.

Stellantis сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. В первой половине 2024 года скорректированный операционный доход компании упал на 40 процентов, что в основном связано с североамериканским рынком. Чистая выручка снизилась на 14 процентов, а чистая прибыль — на 48 процентов. Продажи в Северной Америке упали на 18 процентов по сравнению с первой половиной 2023 года. В компании объясняют это прекращением выпуска таких моделей, как Dodge Charger и Challenger, а также Jeep Renegade и Cherokee. Также снижение продаж Ram 1500 связано с обновлением модели, что замедлило производственные процессы.

В других регионах, таких как Европа и Южная Америка, продажи Stellantis также сократились на шесть процентов. Однако на Ближнем Востоке и в Африке поставки выросли на три процента, в основном благодаря утроению продаж Fiat.

В условиях таких сложностей Stellantis вынуждена пересмотреть свою стратегию и определить, какие бренды смогут выжить в долгосрочной перспективе. Карлос Таварес подчеркнул, что компания готова принимать жесткие решения, чтобы сохранить конкурентоспособность и финансовую устойчивость. Это заявление стало тревожным сигналом для многих автолюбителей и специалистов отрасли, которые наблюдают за дальнейшими шагами автопроизводителя.