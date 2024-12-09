По данным ITHome, ThinkPad X1 Carbon Aura Edition от Lenovo будет продаваться по цене около 2200 долларов за модель с твердотельным накопителем PCIe 5 емкостью 1 ТБ и 2475 долларов за вариант на 2 ТБ.

Хотя твердотельные накопители PCIe 5.0 появились уже некоторое время назад, они еще не заняли по-настоящему заметного места в сфере настольных компьютеров и не использовались в ноутбуках. До сих пор так и было.

Частично причина, по которой потребовалось немного больше времени, чтобы появиться в ноутбуках, вероятно, связана с проблемами тепловыделения. Как и в случае с центральными и графическими процессорами, гораздо проще управлять тепловыделением в настольных компьютерах, даже в ПК с малым форм-фактором (SFF), чем в ноутбуках. А с появлением твердотельных накопителей PCIe 5, которые выводят ситуацию на новый уровень, возникает дополнительная проблема.

На бумаге твердотельные накопители PCIe 5 в два раза быстрее твердотельных накопителей PCIe 4. На практике это может оказаться полезным только в определенных сценариях.

Ноутбук построен на базе процессора Intel Core Ultra 7 258V, представляющего собой восьмиядерный процессор Lunar Lake с тактовой частотой до 4,8 ГГц, с 12 МБ кэш-памяти третьего уровня и встроенным NPU, выдающим до 47 TOPS.

Он также оснащен 32 ГБ памяти LPDDR5X-8533, 1 ТБ или 2 ТБ хранилища, аккумулятором на 57 Вт·ч и портами ввода-вывода (1x HDMI 2.1, 2x USB-A на 5 Гбит/с, 1x Thunderbolt 4/USB-C, 3,5-мм аудиоразъем и слот для SIM-карты.

Ноутбук имеет 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1800, с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит (HDR), а также обеспечивает 100% покрытие цветового пространства DCI-P3.