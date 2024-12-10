В этом году Google начала масштабную модернизацию поисковой системы с использованием искусственного интеллекта.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил, что в 2025 году поисковая система компании претерпит значительные изменения. Он сказал, что уже в начале следующего года пользователи будут удивлены тем, что поиск сможет делать. Пичаи уверяет, что изменения будут настолько масштабными, что поисковик станет гораздо более функциональным, чем сейчас.

Также Пичаи ответил на высказывания главы Microsoft, Сатьи Наделлы. Тот заявил, что Google должен стать «победителем по умолчанию» в гонке искусственного интеллекта. Пичаи отметил, что с радостью сравнил бы свои модели с моделями Microsoft, но не может этого сделать, потому что Microsoft использует разработки OpenAI, а не собственные технологии.

В 2024 году Google начала модернизировать свою поисковую систему, внедрив искусственный интеллект. Появилось множество новых функций, таких как создание аннотаций для интересного контента, улучшение Google Lens и автоматическое подведение итогов поисковых запросов. Эти новшества стали частью стратегии компании по улучшению качества поиска и удобства для пользователей.

Кроме того, Google готовит запуск обновленной версии своей модели искусственного интеллекта Gemini. Это обновление поможет компании конкурировать с Microsoft, OpenAI и другими новыми игроками на рынке искусственного интеллекта, такими как Perplexity.