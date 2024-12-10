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Смартфоны Meizu 22 Series ждут на Snapdragon 8 Elite со специальной кнопкой для ИИ
Аппараты Meizu 22 получат экраны OLED

Meizu, когда-то известная на рынке смартфонов компания, может вернуться в игру с серией Meizu 22. Эта новость появилась после периода неопределённости, когда компания намекала на прекращение выпуска традиционных смартфонов. 

Ранее в этом году инсайдер Digital Chat Station упомянул, что Meizu работает над серией Meizu 22. Подробностей было мало, кроме ожидаемого времени запуска. 

Теперь другой инсайдер Smart Pikachu сообщил, что серия Meizu 22 может быть оснащена новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Ожидается, что устройства получат белую панель, напоминающую их предшественников.

Инсайдер также сообщил, что компания планирует выпустить две разные модели: одну с компактным экраном для тех, кто предпочитает устройства меньшего размера, и другую с большим плоским экраном.

Обе модели могут поддерживать систему Flyme Auto. Это отражает стратегический подход Meizu «All In AI», направленный на более глубокую интеграцию искусственного интеллекта в пользовательский опыт. Кроме того, Meizu тестирует кнопку для ИИ, которая может быть включена в устройство, чтобы предложить инновационные взаимодействия и функции.

Meizu обычно преуспевала в дизайне и производительности, но сталкивалась с критикой в отношении возможностей камер. Чтобы исправить это, Meizu исследует передовые технологии обработки изображений и программные оптимизации для улучшения качества фотографий.

Экран является важным компонентом серии Meizu 22. Ходят слухи, что линейка будет оснащена высококачественными китайскими панелями OLED, причём стандартная модель предложит разрешение 1,5K, а версия Pro — 2K.

Ожидается, что устройства получат ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев местного производства. Ещё компания тестирует батареи высокой плотности, которые могут иметь ёмкость более 5500 мАч.

Meizu выпустила серию Meizu 21 в 2023 году, а затем дополнительные модели в 2024 году, включая Meizu 21 Pro в феврале и Meizu 21 Note в мае. В сентябре 2024 года Meizu также выпустила серию Note 21 и модель Lucky 08. Серия Meizu 22, как ожидается, выйдет в 2025 году.

#смартфоны #meizu
Источник: gizmochina.com
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Meizu работает над серией смартфонов Meizu 22 на базе Snapdragon 8 Extreme Edition
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