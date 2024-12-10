Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В России произошло серьезное снижение объемов продаж автомобилей
В ноябре 2024 года продажи легковых автомобилей составили 119 335 единиц, что на 29% меньше, чем в октябре, и на 20% ниже средних показателей третьего квартала.

Российский авторынок оказался на грани кризиса, и этому есть несколько серьезных причин. Высокая ключевая ставка ЦБ существенно меняет условия для покупателей и производителей автомобилей. Теперь автокредиты стали практически недоступными, что значительно ограничивает финансовые возможности людей и организаций, стремящихся приобрести новый автомобиль.

Кроме того, необходимо обратить внимание на дополнительную финансовую нагрузку в виде утилизационного сбора. Это новое налоговое бремя превратилось в серьезное препятствие для многих покупателей. Увеличение данного налога напрямую сказывается на ценах ввезенных автомобилей, что, в свою очередь, снижает интерес со стороны потенциальных клиентов. 

Давайте рассмотрим ситуацию более подробно по различным сегментам рынка. По легковым автомобилям в ноябре продажи составили 119 335 единиц, что на 29% меньше по сравнению с октябрем. Однако более корректный анализ следует проводить в контексте средней величины за третий квартал, поскольку в октябре наблюдался активный бум распродаж автомобилей, ввезенных перед ростом утилизационного сбора. Тем не менее, даже в сравнении со средними данными третьего квартала наблюдается значительное снижение — на 20%. Интересно, что нынешний показатель немного выше, чем в ноябре 2023 года (+10%), а итоговые результаты за 11 месяцев показывают прирост аж на 53%. Но при этом темпы резко замедляются. Основные причины этому — рост стоимости кредитов и девальвация национальной валюты.По легковому коммерческому автотранспорту (LCV) ситуация выглядит более оптимистично, несмотря на те же факторы, что и в сегменте легковых автомобилей. В ноябре было реализовано 11 818 единиц, что на 30,4% превышает средние объемы продаж третьего квартала, а также на 25,6% больше, чем за 11 месяцев 2023 года. Главной движущей силой этого роста является увеличение производства модели Largus, на которую наблюдается высокий отложенный спрос из-за отсутствия конкуренции на рынке. Кроме того, в сегменте LCV 85-90% составляют российские автомобили, стоимость которых менее подвержена колебаниям валютного курса. Это яркое подтверждение того, что увеличение производства является более эффективным инструментом борьбы с инфляцией, чем рост ключевой процентной ставки, негативно влияющий на предложение.

В сегменте грузовых автомобилей, к сожалению, мы сталкиваемся с полным провалом. Большинство грузовиков на рынке — импортные, что приводит к моментальному влиянию девальвации на их стоимость. Кроме того, по лизинговым схемам приходится платить значительно больше, чем за LCV. Высокие затраты на магистральную логистику усугубляют ситуацию, и снижение продаж не способствует улучшению предложения. В результате, в ноябре зарегистрировано всего 9 401 продаж грузовых автомобилей. Это на 15,8% ниже, чем в среднем за третий квартал, и на 23,9% меньше, чем в ноябре 2023 года. За 11 месяцев мы наблюдаем сокращение рынка грузовиков на 10,9%. К сожалению, это плохая тенденция, указывающая на резкое снижение деловой активности.

#новости #экономика #автомобили #рынок #логистика #автоновости #продажи автомобилей #утилизационный сбор #lcv #лизмнг
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
44
Новейшие игры начинают вылетать на видеокартах с 8 ГБ VRAM, даже в разрешении 1080p
25
Бета-версия HyperOS 2.0 доступна для нескольких смартфонов Xiaomi и одной модели Redmi
+
Россия увеличивает производство ракет РС-26 «Рубеж» с дальностью до 4000 километров
+
На что способна видеокарта NVIDIA RTX 4010 из Китая
4
Учёные сообщили о риске затопления Копенгагена
2
Разработчик видеоигр Джон Кармак: В будущем видеокарты не будут нуждаться в компьютерах
9
DARPA начинает летные испытания высокоскоростного самолета X-plane со складывающимся несущим винтом
+
Западная пресса осудила Зеленского за его внешний вид на встрече с Трампом и Макроном
+
Появился новый Telegram-майнер от команды Bums — FomoHash
1
Су-57 получил технологии шестого поколения истребителей
2
США принялись заменять телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE на аналоги
1
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для ПК с некоторыми играми от Ubisoft
1
В сеть слили первый взгляд и детали сюжета продолжения мультсериала «Аватар»
1
Отечественный Ил-114 готовы поставлять на экспорт в Азию, Латинскую Америку и Африку
1
Астрономы обнаружили планету, плотность которой делает её похожей на гигантский свинцовый шар
+
Игровой смартфон Oppo OnePlus первого поколения будет оснащен активным охлаждением
+
Новая система РЭБ «Былина» способна менять ход боя на передовой
+
Китайские компании неохотно берут отечественные чипы
+
Bloomberg: SpaceX предоставит украинским терминалам Starlink доступ к защищённой связи Starshield
1

Популярные статьи

Подросток успел за один вечер создать новый мемкоин, заработать на нем $50 000 и обвалить его курс
5
Настало время натрий-ионных батарей - бюджетной и безопасной альтернативы литию
1
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
31
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
8
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
89
Итоги гоночного уик-энда 7-8 декабря
1
Обзор и ремонт ноутбука MSI Alpha 15 спустя 3 года использования (A4DEK-011RU, R7 4800H + RX 5600M)
22
Какие российские ракеты неуязвимы для THAAD
6
Битва у Роркс-Дрифт (1879) - как 140 человек разгромили 4000 армию
18
Почему я не куплю себе складной смартфон
9

Сейчас обсуждают

lewile
03:13
Логика у руководства компании видать ну уж если срать в тарелку с которой едим то по полной. Ладно если бы рынок РФ был убыточным, а так на родине 3 завода (а это только начало) ещё закрывают. Оптимиз...
Volkswagen Group прекращает поставки запчастей в Россию с 2025 года
Анатолий Бир
03:00
Я под 2к возьму 5070 или 4070супер,если цены будут конские.
GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
AndreySE-VL
02:56
"Эт.т.т.а э.с.с.с.тонская ракета толетит черес тва года". (с) Не пригодилась.
Эстония испытает на Украине ракету «Шахед-киллер»
Garthar
02:46
Хз, первый сезон основания вполне неплох, но вот от второго реально воротит. Слишком уж дохрена туда повестки залили, да и каст стал хуже. Дропнул на 5 серии.
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
Garthar
02:40
Ну да ну да, если разработчики не в курсе что такое оптимизация то там и 20гб может не хватить
Новейшие игры начинают вылетать на видеокартах с 8 ГБ VRAM, даже в разрешении 1080p
Login43
02:38
Кто ссд режет? Угадай правильный ответ. Только ты и тебе подобные люди, которые не верят в существование логики. Зачем не купить в магазине электро товаров обычный тумблер за 15 рублей и не разорвать ...
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
Владимир Багданов
02:34
Хорошо, что я взял i512400f и RTX 3060
Новейшие игры начинают вылетать на видеокартах с 8 ГБ VRAM, даже в разрешении 1080p
Анатолий Павлюшин
02:26
"Сквозь снег" - наоборот нравится. Особенно, первые 2 серии:) Скачал давно 4-й сезон и всё как-то нет настроения досмотреть. Оригинальный фильм посмотрел только после 2-х сезонов.
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
member345
02:26
оптимизация? не не слышали пихнуть в игру текстуры сверхвысокого разрешения для FHD - Да! это по современному
GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
Kaabar
02:18
В нынешних реалиях это будет либо убогое разрешение на виртуальном мониторе, либо лаги и подергивания при просмотре и поворотах головы, которые выбесят уже минут через 5 работы. Либо быстро и в высоко...
Продажи Apple Vision Pro не достигли и полумиллиона: гарнитура не пользуется спросом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем