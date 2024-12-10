В ноябре 2024 года продажи легковых автомобилей составили 119 335 единиц, что на 29% меньше, чем в октябре, и на 20% ниже средних показателей третьего квартала.

Российский авторынок оказался на грани кризиса, и этому есть несколько серьезных причин. Высокая ключевая ставка ЦБ существенно меняет условия для покупателей и производителей автомобилей. Теперь автокредиты стали практически недоступными, что значительно ограничивает финансовые возможности людей и организаций, стремящихся приобрести новый автомобиль.

Кроме того, необходимо обратить внимание на дополнительную финансовую нагрузку в виде утилизационного сбора. Это новое налоговое бремя превратилось в серьезное препятствие для многих покупателей. Увеличение данного налога напрямую сказывается на ценах ввезенных автомобилей, что, в свою очередь, снижает интерес со стороны потенциальных клиентов.

Давайте рассмотрим ситуацию более подробно по различным сегментам рынка. По легковым автомобилям в ноябре продажи составили 119 335 единиц, что на 29% меньше по сравнению с октябрем. Однако более корректный анализ следует проводить в контексте средней величины за третий квартал, поскольку в октябре наблюдался активный бум распродаж автомобилей, ввезенных перед ростом утилизационного сбора. Тем не менее, даже в сравнении со средними данными третьего квартала наблюдается значительное снижение — на 20%. Интересно, что нынешний показатель немного выше, чем в ноябре 2023 года (+10%), а итоговые результаты за 11 месяцев показывают прирост аж на 53%. Но при этом темпы резко замедляются. Основные причины этому — рост стоимости кредитов и девальвация национальной валюты. По легковому коммерческому автотранспорту (LCV) ситуация выглядит более оптимистично, несмотря на те же факторы, что и в сегменте легковых автомобилей. В ноябре было реализовано 11 818 единиц, что на 30,4% превышает средние объемы продаж третьего квартала, а также на 25,6% больше, чем за 11 месяцев 2023 года. Главной движущей силой этого роста является увеличение производства модели Largus, на которую наблюдается высокий отложенный спрос из-за отсутствия конкуренции на рынке. Кроме того, в сегменте LCV 85-90% составляют российские автомобили, стоимость которых менее подвержена колебаниям валютного курса. Это яркое подтверждение того, что увеличение производства является более эффективным инструментом борьбы с инфляцией, чем рост ключевой процентной ставки, негативно влияющий на предложение.

В сегменте грузовых автомобилей, к сожалению, мы сталкиваемся с полным провалом. Большинство грузовиков на рынке — импортные, что приводит к моментальному влиянию девальвации на их стоимость. Кроме того, по лизинговым схемам приходится платить значительно больше, чем за LCV. Высокие затраты на магистральную логистику усугубляют ситуацию, и снижение продаж не способствует улучшению предложения. В результате, в ноябре зарегистрировано всего 9 401 продаж грузовых автомобилей. Это на 15,8% ниже, чем в среднем за третий квартал, и на 23,9% меньше, чем в ноябре 2023 года. За 11 месяцев мы наблюдаем сокращение рынка грузовиков на 10,9%. К сожалению, это плохая тенденция, указывающая на резкое снижение деловой активности.