Fallout 76 получает самого большого босса в истории игры

Обновление под названием Gleaming Depths стало доступно для всех игроков в Fallout 76 бесплатно и на всех платформах. Для тех, кто достиг финального этапа игры, это отличное бесплатное дополнение. Обновление включает в себя новую функцию рейдов. Благодаря этой функции игроки смогут отправиться в бывшую лабораторию Энклава, где проводились исследования ультрацита с целью изменить Аппалачи. Однако лаборатория теперь заброшена и кишит врагами. Вам придётся объединиться в команды по четыре человека, чтобы выжить в этом экстремальном приключении.

Для желающих узнать, что нового в обновлении Fallout 76: Gleaming Depths, Bethesda выпустила трейлер продолжительностью чуть менее двух минут. Он демонстрирует основные нововведения, включая первый рейд в игре.

Это обновление является революционным для франшизы Fallout, так как в нём представлен самый крупный враг, когда-либо созданный в серии. Это Ультрацитовый Ужас, мутировавший монстр, которого вы встретите в Сияющих Глубинах. Игроков ждут множество врагов и столкновений, пока они медленно продвигаются через рейд, раскрывая секреты исследовательской операции.

Рейды — не единственное, что добавлено в этом бесплатном обновлении. Легендарная система теперь расширена до 4 звёзд. Это позволяет игрокам получать новые 4-звёздочные легендарные оружие, броню и модификации, которые можно заработать, проходя рейд Сияющих Глубин. В обновление также добавлены пользовательские титулы и питомцы для базы C.A.M.P. Желающие смогут погладить собаку (или кота).

С этим обновлением начинается 19-й сезон: Научная кузница. Здесь игрокам предстоит исследовать Энклав — теневую организацию. В неё входит суперкомпьютер ИИ M.O.D.U.S., фракция, стремящаяся возродить Америку с помощью науки. В процессе исследования игроки смогут получать внутриигровые награды за свои усилия. Среди них — лабораторный халат Энклава и кулер для воды Энклава, чтобы обустроить свою базу в стиле научной лаборатории.