Компьютерная игра Light of Motiram не отличается оригинальными идеями

Существует множество видеоигр, похожих на другие видеоигры. Возможно, ни один из клонов прежде не был настолько явно вдохновлён другой игрой, как Light of Motiram. Это недавно анонсированная игра в открытом мире. Она повторяет практически каждый ключевой визуальный элемент популярной игры Horizon Zero Dawn.

Молодая рыжеволосая главная героиня? Есть. Роскошные природные пейзажи для исследований после краха цивилизации? Есть. Машины, похожие на животных? Есть. Эпические битвы с боссами, требующие точности и своевременности? Конечно, есть.

Palworld намного меньше похожа на Pokémon, но даже так Nintendo подала в суд. Посмотрим, поступит ли так же Sony. Ей придётся иметь дело с Tencent, так как разработчиком Light of Motiram является Polaris Quest — одна из дочерних компаний этого китайского гиганта.

В игре есть несколько геймплейных отличий от Horizon Zero Dawn и её продолжения, Forbidden West. Начнём с того, что здесь представлены обширные механики выживания и строительства:

В этом механическом мире, где цивилизация осталась лишь воспоминанием, первобытные культуры, экстремальные погодные условия и скрывающиеся механические существа (Mechanimals) постоянно будут испытывать ваши навыки выживания. Используйте всё, что вас окружает, чтобы остаться в живых и противостоять грозным боссам. Каждый шаг полон опасностей и требует смелости.

Дайте волю своей креативности с системой свободного строительства, основанной на симуляции реальной физики. Постройте укреплённую крепость или продуманный приют. Каждая балка и кирпич подчиняются физическим законам. Это обеспечивает как визуальную привлекательность ваших построек, так и их устойчивость к вызовам окружающей среды.

Механики приручения и тренировки также гораздо глубже, чем в оригинале. Light of Motiram обещает более ста настраиваемых механических существ для приручения и обучения.





Кроме того, игра поддерживает бесшовный кооперативный мультиплеер для совместных приключений до десяти игроков. Официальное описание также упоминает кроссплатформенную игру. Пока же Light of Motiram анонсирована только для ПК и будет доступна через Steam и Epic Games Store, дата не называется. Минимальные и рекомендованные системные требования уже известны и не должны вызвать проблем у тех, кто собрал игровой ПК за последние пять-шесть лет.



