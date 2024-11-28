Он пообещал «снова сделать игры великими».

Илон Маск, известный глава компаний Tesla и SpaceX, объявил о своих планах в области видеоигр. Он заявил о создании новой студии, которая будет использовать искусственный интеллект для разработки игр. Маск уверен, что его проект поможет "снова сделать игры великими", ведь сейчас рынок контролируют крупные корпорации.

Это заявление прозвучало после критики со стороны Билли Маркуса, одного из создателей криптовалюты Dogecoin. Маркус выразил недоумение по поводу того, как многие разработчики и журналисты в игровой индустрии стали "идеологически захвачены". Он подчеркнул, что настоящие геймеры всегда умели распознавать "глупую манипулятивную чушь".

Отвечая на эти слова, Маск подтвердил свои намерения изменить ситуацию на рынке. Он упомянул, что его новая компания xAI располагает более чем 100 000 современных графических процессоров от Nvidia, что должно помочь в реализации его амбициозных планов.

Кроме того, стоит отметить, что сам Илон Маск также является страстным поклонником видеоигр. Недавно он даже установил мировой рекорд по скорости прохождения подземелья в популярной игре Diablo IV.