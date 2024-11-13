Серия Realme 14 будет запущена в следующем году и будет ориентирована на рынок смартфонов среднего ценового диапазона.

Ожидается, что компания Realme пополнит свою линейку смартфонов новыми устройствами серии Realme 14. Согласно свежему отчету, в серии появится модель с обозначением «Pro Lite».

Планируется, что серия Realme 14 будет представлена в следующем году и будет фокусироваться на рынке смартфонов средней ценовой категории, предлагая разнообразные модели. В сети появился отчет, в котором раскрываются детали о новой модели Realme 14 с названием «Pro Lite».

Линейка Realme 13 включает в себя различные варианты, такие как стандартная версия, Plus, Pro и Pro Plus. По данным 91Mobiles, от новой модели также стоит ожидать достойные характеристики в следующей серии.

Сообщается, что компания может представить модель Realme 14 Pro Lite, что является новшеством, поскольку ранее у Realme не было устройств с маркировкой «Pro Lite».

Хоть конкретные характеристики устройства пока не раскрыты, известно, что смартфон будет доступен в нескольких цветах, включая Emerald Green, Monet Gold и Monet Purple. Дополнительно, в отчете указаны варианты памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Ожидается, что модели Realme 14 Pro и Pro Plus увидят свет в 2025 году, что может означать аналогичные сроки и для Realme 14 Pro Lite.