Telegram получил ярлыки на главном экране

Чуть более чем через две недели после прошлого крупного обновления мессенджер Telegram получает новое. Основное внимание уделено улучшению мини-приложений. Это небольшие программы внутри мессенджера, которые разработчики используют для расширения его возможностей.

Теперь мини-приложения в Telegram могут работать в полноэкранном режиме. Это позволяет уместить больше контента, включая игры в горизонтальном формате, дополнительные элементы интерфейса и т. д. Также разработчики получили доступ к отслеживанию движения устройства. Это позволяет добавлять новые элементы управления в играх (например, управление космическим кораблём движением смартфона) и даже создавать контент виртуальной реальности.

Telegram разрешил приложениям запрашивать данные о местоположении (по умолчанию отключено), отправлять подарки пользователям, генерировать и загружать документы (например, для приложений с ИИ-контентом), настраивать экран загрузки, использовать различные подписки с Telegram Stars и получать базовую информацию о характеристиках устройства для автоматической настройки параметров.

Теперь мини-приложения можно закреплять на главном экране смартфона. Telegram позволяет автоматически менять статус, чтобы контакты видели, чем вы занимаетесь (доступно только подписчикам Telegram Premium). Для приложений со способностью генерировать медиа Telegram предоставляет возможность делиться ими, не выходя из приложения.

Благодаря обновлению разработчики мини-приложений могут интегрировать новые функции в свои проекты. Попробовать их можно уже сейчас в Telegram через @playdeck, @tverse и @major.

Также разработчики недавно выпустили ARM-версию приложения для Windows, что улучшает производительность, энергоэффективность и оптимизацию для устройств на базе ARM, включая модели Copilot+ PC.