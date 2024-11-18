Toshiba выпускает необычный компьютер «всё в одном»

Ретрофутуризм возвращается в офисные технологии с последним релизом Toshiba, компьютером Jimucon SJ-9500. Этот громоздкий ПК типа «всё в одном» сочетает в себе старинные компоненты, такие как матричный принтер, с современным оборудованием.

Эта офисная «рабочая лошадка» является преемником модели SJ-9100. Она продолжает линейку эксцентричных бизнес-машин, которые компания выпускает под маркой Jimucon с 1982 года. Новый SJ-9500 может стать самым ярким представителем этой линейки.

Работающий под управлением Windows 10 IoT Enterprise, он оснащён 24-игольчатым матричным принтером, способным печатать до 240 знаков в секунду со звуками ударной печати, которые напомнят об офисах прошлых десятилетий. Принтер также может работать с широкоформатной бумагой шириной до 12 дюймов.

Есть 15-дюймовый цветной сенсорный экран с разрешением 1024 x 768, встроенный прямо в принтер. Внутри — скромные 8 ГБ оперативной памяти и два SSD на 240 ГБ каждый. Один из SSD используется для работы приложений, а другой — для хранения данных. Имеется даже удобный слот для хранения клавиатуры в основном корпусе, когда она не используется. И, наконец, резервное питание на три минуты включается при отключении электричества, чтобы вы могли быстро завершить работу.

Устройство можно настроить под различные сценарии применения. От него может быть польза при печати различных форм, управлении запасами и заказами, расчётах финансов и строительных затрат, ведении манифестов.

Возможности подключения обширные: шесть USB-портов, последовательные порты, DisplayPort и гигабитный Ethernet для подключения периферийных устройств, таких как сканеры штрих-кодов и дополнительные мониторы. Всё это весит 23 кг, хотя размеры невелики — 538 × 658 × 418 мм.