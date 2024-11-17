Realme GT 7 Pro за пределами Китая анонсируют 26 ноября

Смартфон Realme GT 7 Pro был анонсирован в начале ноября в Китае как самый доступный на процессоре Snapdragon 8 Elite. 26 ноября устройство будет анонсировано для глобального рынка. Одной из ключевых особенностей GT 7 Pro стал его аккумулятор. Его ёмкость больше, чем у любого другого аппарата на Snapdragon 8 Elite на китайском рынке. К сожалению, батарея у глобальной версии GT 7 Pro будет меньше, чем у китайской модели.

Как подтвердил сам производитель, Realme GT 7 Pro для глобального рынка получит батарею ёмкостью 5800 мАч. Китайская модель оснащена аккумулятором 6500 мАч. Как и китайская версия, глобальная модель поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Это не единственный смартфон с уменьшенной ёмкостью аккумулятора. Китайская версия iQOO 13, которая была представлена в октябре, обладает батареей на 6150 мАч. В то же время её заграничная версия получит меньший аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.

Realme и iQOO пока не сделали официальных заявлений о причинах, по которым батареи глобальных версий их флагманских смартфонов меньше, чем у китайских моделей. Китайская версия iQOO 13 весит около 207–212 граммов, а китайская модель Realme GT 7 Pro имеет вес 223 грамма. Уменьшение размера аккумулятора в глобальных версиях, возможно, позволит сохранить их вес ниже 200 граммов.

Есть несколько факторов, которые могут объяснить разницу в ёмкости аккумуляторов между китайскими и глобальными версиями iQOO 13 и Realme GT 7 Pro. Предпочтения пользователей, требования регуляторов и сценарии использования могут различаться в зависимости от региона. Это влияет на дизайн и характеристики. Доступность компонентов, логистика цепочек поставок и региональные стандарты сертификации также могут сказываться на размерах аккумуляторов.