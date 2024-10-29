Создатель Linux призывает не переоценивать возможности ИИ

Автор операционной системы Linux Линус Торвальдс никогда не стесняется в выражениях, когда его просят прокомментировать поддержку открытого кода или последние технологические тренды. Финский программист недавно принял участие в мероприятии, посвящённом открытым исходным кодам, где ему было что сказать о технологиях ИИ и «умных» алгоритмах.

Торвальдс заявил, что текущее состояние технологий ИИ на 90% состоит из маркетинга и на 10% из фактической реальности. Разработчик, который получил Премию тысячелетия технологий Финляндии за создание ядра Linux, дал интервью во время прошедшего в Вене Саммита открытого кода. Там он смог поговорить как о мире открытого кода, так и о последних технологических тенденциях.

Торвальдс отметил, что современные генеративные ИИ-сервисы являются интересным развитием в области технологий машинного обучения и в конечном итоге изменят мир. В то же время он выразил недовольство шумихой, которая подпитывает слишком много инициатив, связанных с ИИ, и способствует невозможно высокой оценке стоимости компании Nvidia.

Все в настоящее время говорят о ИИ, создают какие-то облачные сервисы на базе ИИ или финансируют миллионы стартапов, сосредоточенных на ИИ, по всему миру. Торвальдс не одобряет подобную шумиху и игнорирует всё, что связано с ИИ.

По его мнению, через пять лет генеративные алгоритмы и технологии машинного обучения станут гораздо более полезными и интересными. В этот момент весь мир сможет понять, как на самом деле можно использовать ИИ и какие типы повседневных задач он может «ускорить». Создатель Linux не одинок в своём недоверии к современным возможностям ИИ. Недавно генеральный директор Baidu заявил, что 99% сегодняшних «ИИ-компаний» вскоре уйдут в небытие.

ChatGPT и подобные сервисы хороши как демонстрация чистой технологии, признал Торвальдс. Они уже используются в многих областях и для различных задач. Во время своего интервью в Вене Торвальдс отметил, что развитие в сообществе открытого кода в настоящее время в основном осуществляется крупными компаниями, а не отдельными разработчиками. Он подтвердил свою точку зрения о безопасности компьютеров, особенно когда дело касается неисправных аппаратных компонентов. Торвальдс также заявил, что предпочитает язык программирования C языку Rust, хотя последний был специально разработан, чтобы оставить в прошлом проблемы, связанные с памятью и безопасностью программного обеспечения.