В будущем в метаданных будет видно, была ли фотография отредактирована с помощью генеративного ИИ.

Из-за искусственного интеллекта (ИИ) сегодня не гарантировано, что всё, что изображено на фотографиях, соответствует реальности. Всего несколькими щелчками мыши можно удалить людей с фотографий или изменить изображения, чтобы они показывали ситуации, которых никогда не существовало. Не нужно никакого специального программного обеспечения или знаний, достаточно бесплатного инструмента Google для изменений фотографий в программе Google Фото.

Фото: Google

Теперь компания, занимающаяся поисковыми системами, хочет сделать достоянием гласности процесс редактирования изображений с помощью генеративного искусственного интеллекта. Как пишет 24 октября компания в блоге, начиная со следующей недели информация об обработке ИИ будет отображаться в метаданных в отдельном пункте под названием «Информация об ИИ». Эта информация должна быть видна как в приложении Google Фото, так и в веб-интерфейсе. В метаданных будет написано: «Отредактировано с помощью генеративного ИИ».

Таким образом, отмечаются только те фотографии, в содержание изображения которых вмешивается ИИ. Сюда входит «Волшебный ластик», который удаляет людей или объекты и заполняет свободное пространство сгенерированными элементами. В метаданных также отмечается, когда используется функция «Добавь меня». Эта функция доступна в серии смартфонов Pixel 9.

Тот факт, что ИИ позволяет изменять фотографии обманчиво реалистичным образом с минимальными усилиями, создает социальные риски. Т.к. могут распространяться фейковые новости с якобы реальными фотографиями.