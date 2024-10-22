QD-OLED является самым популярным типом мониторов OLED с тремя четвертями рынка

Мониторы OLED набирают огромную популярность среди потребителей, а производители извлекают из этого выгоду. Согласно последней статистике от TrendForce, поставки мониторов OLED по итогам года могут составить 1,44 млн, что на 181% превзойдёт прошлогодний результат.

Исследовательская компания полагает, что новые модели с диагональю 31,5 дюйма способствуют росту спроса. Производители вроде Asus и Samsung сосредотачиваются на улучшенных характеристиках и дополнительных функциях для повышения продаж.

Согласно прогнозу, Samsung станет лидером продаж с долей рынка в 31%. Ей помогут популярные 49-дюймовые модели и постоянный выпуск новинок. LG может оказаться второй с 19% рынка. Asus и Dell будут соревноваться за третье место.

Тайваньская компания MSI тоже наращивает продажи мониторов OLED и может стать пятой с 11% рынка. Gigabyte завершит год на шестом месте с 3%.

Среди типов OLED-дисплеев доминирует QD-OLED. Почти 73% всех проданных моделей в 2024 году будут этого типа. WOLED, или белые OLED, займут оставшуюся часть рынка. На долю оригинальных RGB OLED приходится всего 1%.