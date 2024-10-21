Спецификации стандартного Xiaomi 15 раскрыты известным инсайдером Йогешем Браром

Серия Xiaomi 15 привлекает внимание уже некоторое время из-за множества утечек и слухов, которые активно обсуждаются в сети. Совсем недавно вице-президент компании Ван Сяоянь был замечен с моделями Xiaomi 15 Pro, продемонстрировав реальное изображение устройства. Теперь появились подробные спецификации стандартного Xiaomi 15, раскрытые известным инсайдером Йогешем Браром.

По информации инсайдера, Xiaomi 15 получит 6,36-дюймовый плоский OLED экран с разрешением 1,2K и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, он будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite. Интересно, что это может стать первым устройством, использующим новый чипсет Snapdragon.

Что касается камер, Xiaomi 15 предполагает наличие тройной задней камеры с основным 50-мегапиксельным датчиком Omnivision OV50H. Дополнительно будет установлена 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и телеобъектив на 50 мегапикселей с 3,2-кратным оптическим зумом.

Что касается селфи, то пользователей порадует 32-мегапиксельная фронтальная камера. Важно отметить, что в этом году Leica и Xiaomi вновь объединили усилия, чтобы создать флагманскую камеру для смартфона. Кроме того, Xiaomi 15 может быть оснащён оперативной памятью объёмом 16 ГБ стандарта LPPDR5x и внутренним хранилищем до 512 ГБ на основе UFS 4.0.

Устройство также включает аккумулятор ёмкостью 5500 мАч. Оно поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 55 Вт соответственно. Более того, Xiaomi 15 должен быть защищён от воды и пыли по стандарту IP68. Также стоит упомянуть, что устройство может поставляться с предустановленной операционной системой HyperOS 2.0 на базе Android 15.

Хотя компании Xiaomi не раскрывают точную дату релиза, предыдущие сообщения указывали на то, что устройство может быть анонсировано после представления нового флагманского процессора от Qualcomm. В связи с этим, ожидается, что официальная презентация серии Xiaomi 15 состоится 23 октября.

Кроме того, появились слухи о том, что стоимость Xiaomi 15 составит около 649 долларов. Не стоит забывать, что Xiaomi занимается не только производством смартфонов, но и развивает другие устройства. Недавние утечки патентов подтверждают, что компании также интересуется созданием умного кольца, адаптирующегося под размер пальца пользователя.