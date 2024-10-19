Стандарт связи 6G позволяет скачивать 20 фильмов за секунду

Исследователи, работающие над стандартом мобильной связи 6G, смогли достичь впечатляющих скоростей входящего подключения в 938 Гбит/с. Для сравнения, нынешний стандарт 5G имеет теоретическую скорость скачивания до 20 Гбит/с.

На практике сети 5G достигают скоростей намного ниже этого значения. Так будет и в случае с сетями 6G, когда фактические скорости не будут дотягивать до теоретически возможных.

Исследовательская группа в Университетском колледже Лондона использовала более широкий по сравнению с обычным набор частот для достижения этой пропускной способности. Применялся диапазон частот 5-150 ГГц. Это достижение превышает результаты японских исследователей, которые недавно достигли скорости в 20 раз выше текущего стандарта 5G.

Это подчеркивает огромный потенциал сетей 6G, пусть даже лабораторные данные обычно имеют слабую связь с реальным развертыванием сетей операторами, сталкивающимися с различными ограничениями по спектру и другими проблемами.

Скорость в 938 Гбит/с означает, что можно скачать набор из 20 фильмов высокого разрешения за секунду. Стриминг и игры в высоком разрешении также выиграют от таких скоростей.

Стандарт 6G пока только разрабатывается. Первые коммерческие развертывания сетей не ожидаются до 2030 года, когда будет утвержден окончательный набор технологий. Операторы и производители сотового оборудования будут готовы сразу после того, как получат добро от органа стандартизации 3GPP.