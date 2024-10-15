Поставки Snapdragon 8 Gen 4 вырастут в полтора раза по сравнению с прошлогодним чипом

Недавно анонсированный процессор MediaTek Dimensity 9400 не помешает Qualcomm добиться финансового успеха после выпуска Snapdragon 8 Gen 4. Аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо прогнозирует, что этот процессор станет не только самым дорогим релизом у Qualcomm, но и принесёт ей наибольшую прибыль. Предположительно, поставки Snapdragon 8 Gen 4 вырастут на 50% по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3. Это приведёт к увеличению доходов американского производителя и соответствующему росту прибыли.

Аналитик утверждает, что в четвёртом квартале года будет выпущено около 9 млн единиц Snapdragon 8 Gen 4. Средняя цена их продажи вырастет на 15%, если будет составлять $180 за единицу. Это и увеличенный спрос практически гарантируют, что Snapdragon 8 Gen 4 станет серьёзным источником доходов для Qualcomm. Однако есть и другие факторы, которые способствуют успеху данного процессора.

Например, Samsung могла заказать большую партию процессоров Snapdragon 8 Gen 4 для выходящих через несколько месяцев аппаратов Galaxy S25. Считается, что в них будет применяться только этот процессор. Были слухи про использование Dimensity 9400 в базовой модели, а потом стали говорить о применении этого чипа только в Galaxy S25 FE. Малый процент выпуска годных чипов на техпроцессе Samsung 3 нм GAA не позволяет наладить промышленное производство Exynos 2500.

При этом наблюдается рост продаж смартфонов. Китайские бренды выпускают всё больше моделей на Snapdragon 8 Gen 4, что тоже будет способствовать увеличению доходов Qualcomm.

Есть слух, что Qualcomm выпустит Snapdragon 8s Gen 4. Это более медленная и наверняка более дешёвая версия Snapdragon 8 Gen 4, которую ждут в первом квартале 2025 года. Он может подойти для смартфонов уровнем чуть ниже флагманских. И всё же не стоит сбрасывать со счетов MediaTek и его Dimensity 9400. Он будет иметь множество возможностей для снижения цен и отъёма доли рынка у Qualcomm уже в ближайшие месяцы.