Компания TSMC ожидает значительный рост чистой прибыли в третьем квартале 2024 года благодаря своему передовому производственному процессу, на котором полагаются основные клиенты, включая Apple.

Аналитики прогнозируют, что чистая прибыль тайваньской компании TSMC в третьем квартале 2024 года вырастет на 40 процентов. Это связано с тем, что основные клиенты, включая Apple, полагаются на передовой производственный процесс TSMC. В этом году к компании также присоединились Qualcomm и MediaTek, которые также используют передовые технологии TSMC.

Аналитики считают, что рост прибыли будет обусловлен не только этими клиентами, но и популярностью искусственного интеллекта, который будет играть решающую роль в прибыли TSMC. По оценкам, TSMC получит чистую прибыль в размере 298,2 миллиарда долларов в третьем квартале 2024 года, что является ростом по сравнению с предыдущим годом, когда компания заработала 211 миллиардов тайваньских долларов.