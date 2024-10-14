На подходе сиквел игры TRON: Identity

Disney TRON: Catalyst представляет собой видеоигру экшен-приключения, которая выйдет на ПК и консолях в 2025 году. Игра разрабатывается Big Fan Games, дочерней компанией Devolver Digital, совместно с Bithell Games и Disney Games. Действие изометрической игры разворачивается в мире TRON, а сюжет является продолжением истории Арк Грида из игры TRON: Identity от Bithell Games 2023 года. Играть можно будет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

В сиквеле TRON: Identity игроки будут играть за Эксо, которая будет сражаться, используя Идентификационный Диск и управляя Световым Мотоциклом, выполнять задания и получать информацию, чтобы продвигаться по сюжету. Эксо умеет инициировать временные петли для манипуляции временем и пространством. Главным противником является Конн, который является опасным агентом CORE.

В игре будет оригинальная музыка из вселенной TRON, а также привычно яркая графика. В честь анонса игры выпущен трейлер длительностью чуть более минуты, который демонстрирует часть графики, экшена и сюжета.





Bithell Games представляет собой небольшого инди-разработчика, основанного в 2013 году. Она была создана после успеха проекта Thomas Was Alone, разработанного креативным директором Майком Биттелом. С тех пор были выпущены такие игры, как John Wick Hex, Volume и TRON: Identity.