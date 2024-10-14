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ZANTI
Game Freak атакована: украдено свыше 1 ТБ данных
Похищены планы новых игр и исходные коды, угрожая будущим проектов.

© TV Tokyo

Компания Game Freak, разработчик игр Pokemon, подверглась серьезной хакерской атаке, в результате которой было похищено более 1 ТБ данных, включая информацию о будущих проектах и исходные коды старых игр.

В результате одной из крупнейших утечек в истории компании злоумышленники получили доступ к обширному массиву данных, включающему исходные коды Pokemon Black & White 2, информацию о будущей игре 10-го поколения с кодовым названием Gaia, а также сведения о новой консоли Nintendo, известной под кодовым названием Ounce.

Среди украденных данных также обнаружились сведения о проекте Synapse, предположительно являющемся MMO во вселенной Pokemon, и о Pokemon Legends: Z-A, разрабатываемой эксклюзивно для первой модели Nintendo Switch. Эксперты называют эту утечку "ядерной", подчеркивая ее масштаб и потенциальную опасность для компании.

На данный момент расшифровано менее 10 ГБ из общего объема похищенных данных. Это означает, что в будущем возможно появление новых значительных утечек, включая информацию о планах Nintendo по выпуску новой консоли.

Game Freak подтвердила факт утечки и принесла извинения за произошедшее. Компания признала, что среди украденных данных присутствуют личные данные сотрудников, и заявила о принятии мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Game Freak также работает над удалением конфиденциальной информации из социальных сетей. 

#nintendo #утечка данных #хакерская атака #pokemon #исходный код #финансовые потери #конфиденциальные данные
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