Некоторые производители браузеров обвинили Microsoft в предоставлении Edge несправедливого преимущества. Они настаивают на необходимости применения к нему технических правил Европейской комиссии.

Производители браузеров, включая Vivaldi, Waterfox и Wavebox, обратились к Европейской комиссии с требованием пересмотреть подход к Microsoft Edge. Они утверждают, что браузер получает несправедливое преимущество на платформе Windows, что негативно сказывается на конкуренции.

В своем письме, отправленном 17 сентября, компании подчеркнули, что исключение Edge из Закона о цифровых рынках (DMA) создает неравные условия для других браузеров. Это решение позволяет Microsoft не подчиняться тем же правилам, которые действуют для конкурентов, включая ограничения, которые помогают пользователям легче выбирать альтернативные браузеры.

Авторы письма указали на то, что предустановка Edge по умолчанию на устройствах с Windows затрудняет пользователям переход к другим браузерам. Они отметили, что независимые браузеры не могут соперничать с таким преимуществом, как распространение Edge на Windows. Более того, они утверждают, что Edge служит основным каналом для загрузки других браузеров на ПК с этой операционной системой.

В письме также содержится критика в адрес Microsoft за то, что Edge неверно представляет функции конкурирующих браузеров через всплывающие уведомления. Несмотря на то что доля Edge на рынке составляет всего около 5%, конкуренты считают, что его положение на платформе Windows создает непропорциональные преимущества.

Ранее Европейская комиссия решила, что Edge не является «привратником» и обязала Microsoft обеспечить возможность удаления Edge, как и любого другого программного обеспечения. Запросы на комментарии от TechRadar Pro к Европейской комиссии и Microsoft остались без ответа, что подчеркивает напряженность в этой ситуации.