Даркнет получил удар от служб правопорядка

Стоящие за двумя крупнейшими незаконными рынками в даркнете злоумышленники оказались в наручниках. Голландская полиция объявила об арестах ключевых участников после того, как они в прошлом году закрыли свои платформы и попытались сбежать с украденными деньгами.

Платформы Bohemia и Cannabia функционировали как огромный рынок для любых незаконных товаров и услуг. В пик своего существования они предлагали 82 000 объявлений в день, охватывающих наркотики, вредоносное ПО, DDoS-атаки и многое другое, и 67 000 транзакций в месяц. Только за сентябрь прошлого года было заработано 12 млн евро. Голландская полиция заявила, что это «самый большой и самый давний международный рынок даркнета за всё время».

Голландская киберполиция получила доступ к расположенным в Нидерландах и связанным с рынками серверам в 2022 году. Длительное скрытое расследование при поддержке следователей из Ирландии, Великобритании и США выявило управляющих этими платформами администраторов. Как только они были идентифицированы, власти начали действовать.

Полиция арестовала одного из главных подозреваемых, мужчину из Ирландии, в аэропорту Амстердама Схипол в июне с похищенными данными, устройствами и криптовалютой на сумму 8 млн евро. С момента своего ареста он находится под стражей. На этой неделе судьи продлили его задержание, пока он ожидает суда.