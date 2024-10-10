Недоступность сайта не позволяет проверить достоверность заявлений злоумышленников относительно содержания украденных у Dr.Web баз данных.

Хакерская группировка DumpForums, известная своими атаками на информационные компании, недавно оказалась в центре внимания после взлома крупной российской компании в сфере информационной безопасности — Dr.Web. Вслед за этим, сайт DumpForums оказался недоступен на протяжении суток, что вызвало множество вопросов у экспертов и пользователей. Важно отметить, что на этом ресурсе были опубликованы данные, которые, по заявлениям хакеров, были украдены у Dr.Web. По словам экспертов в области информационной безопасности, причину сбоя определить сложно.

«Причина может заключаться как в DDoS-атаке, так и в перегрузке из-за большого количества пользователей, пытающихся скачать украденные данные. Не исключено, что сайт мог быть атакован другими хакерами», — предполагает Александр Дмитриев, генеральный директор компании «Нейроинформ», в интервью с «Газетой.Ru».

Недоступность сайта DumpForums также прокомментировал Ашот Оганесян, основатель сервиса DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence), который занимается мониторингом утечек данных и даркнета. Оганесян отметил, что проблемы с доступом к форуму не редкость. «Этот форум работает с частыми перебоями. Ранее он был отключен на полгода и восстановился только в августе. Возможно, за его состоянием не следят тщательно, либо участники группы не уделяют проекту должного внимания», — высказался Оганесян.

Тем не менее, Оганесян выразил уверенность, что ресурс восстановит свою работу в ближайшее время. Однако, он не уверен, что это связано с последними событиями, включая взлом Dr.Web.

8 октября 2024 года хакерская группировка DumpForums заявила об успешной атаке на российскую компанию Dr.Web. Хакеры утверждали, что им удалось получить доступ к внутренним разработкам компании, а также к информации о её клиентах.

На следующий день представители Dr.Web подтвердили факт взлома, однако заявили, что украденные данные не полностью соответствуют заявлению хакеров. В частности, компания опровергла информацию об утечке личных данных клиентов, подчеркнув, что большая часть заявленных хакерами данных является ложной или искажённой.