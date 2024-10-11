Долгожданный спортивный симулятор Football Manager 25 был отложен с ноября на следующий год

В опубликованном в Twitter и на своём сайте обширном заявлении студия Sports Interactive сообщила, что команде разработчиков игры Football Manager 25 требуется дополнительное время. Оно необходимо, чтобы соответствовать высоким стандартам качества. Теперь игра, которую на прошлой неделе обещали выпустить в ноябре, может появиться не раньше марта. Предположительно, это относится ко всем версиям игры, включая Football Manager 25 Touch на Nintendo Switch и мобильную версию.

Ранее Sports Interactive сдвигала сроки объявления даты выпуска игры из-за проблем с разработкой. Похоже, эти проблемы решены не были.

Sports Interactive утверждает, что Football Manager 25 станет огромным изменением серии. Здесь не только появится возможность играть в женской лиге, но и осуществляется переход на движок Unity для улучшения визуализации и производительности. Директор студии Майлс Якобсон писал в блоге, что разработка была «сложной», отчасти из-за перехода на Unity. «Мы знали, что перенос всей игры на движок Unity будет сложной задачей. По мере того как мы углублялись в процесс и получали новые знания, трудностей становилось больше, чем мы изначально предполагали».

Это привело к тому, что команде пришлось вырезать привычные игровые режимы, включая международное управление (хотя он всё равно будет в мобильной версии). Якобсон пообещал, что он вернётся в Football Manager 26.

Фанаты могут познакомиться с игровым процессом в конце января. Поскольку предзаказы уже открыты, Sports Interactive позволяет пользователям запросить возврат.